رغم الصدمة: لجنة ترشيح المغرب 2026 تعلن مواصلة تنفيذ المشاريع المسطرة في الملف المغربي ﻿

أكدت لجنة ترشيح المغرب 2026، عزم المغرب على مواصلة مساره بتنفيذ المشاريع المسطرة ضمن الملف المغربي، وهنأت ثلاثي أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك) الذي نال شرف تنظيم كأس

''شوف تيفي''

أكدت لجنة ترشيح المغرب 2026، عزم المغرب على مواصلة مساره بتنفيذ المشاريع المسطرة ضمن الملف المغربي، وهنأت ثلاثي أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك) الذي نال شرف تنظيم كأس العالم 2026، خلال المؤتمر ال68 للفيفا.

وأشارت لجنة ترشيح المغرب في بلاغ لها اليوم الأربعاء إلى أنه بعد اختیار الترشح الموحد الثلاثي لتنظیم كأس العالم لكرة القدم 2026 من قبل مؤتمر الفیفا، الذي انعقد في موسكو یوم 13 یونیو 2018، فإنها تتقدم بالتهنئة للملف الثلاثي لدول أمریكا الشمالیة وتتمنى لهم حظا سعیدا.

وأضاف البلاغ أن لجنة الترشیح المغربي تتقدم بجزیل الشكر للبلدان التي صوتت لصالح ملف المغرب، كما تحیي جمیع الفعالیات التي شاركت بنكران للذات في حملة المغرب 2026.

وأكد المصدر ذاته أن رئیس لجنة ترشیح المغرب، مولاي حفیظ العلمي، شدد على أن ''المغرب فخور بقیامه بحملة ملتزمة وأخلاقیة تتماشى تماما مع قواعد ودفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فیفا) وتحترمها. وقد أثبت المغرب مدى قدرته الكبیرة على تنظیم بطولة في كأس العالم، والتي ستشهد لأول مرة مشاركة 48 فریقا، استجابة لشروط الفیفا الجدیدة''. وأشار البلاغ إلى أنه في ظل القیادة المستنیرة للملك، فإن المملكة المغربیة مصممة على مواصلة مسارها ''وسوف یتم إنجاز المشاریع التي سطرناها في ملف الترشیح. وقد قمنا بإدارة هذا الترشیح، بروح ریاضیة وسنواصل طریقنا بنفس الروح''.

من جهته أوضح رئیس الجامعة الملكیة المغربیة لكرة القدم، فوزي لقجع، أن ''المغرب یتشرف بتقدیم ملف قوي تعتبر كرة القدم مركز اهتماماته وشغله الرئیسي، وذلك من أجل كأس عالم أصیل ومربح ویخلف إرثا قویا''. وفاز الملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026 الذي سيعرف لأول مرة مشاركة 48 بدلا من 32 حاليا، بعد حصوله على 134 صوتا، من أصل 203 مقابل 65 للملف المغربي.