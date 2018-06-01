نجم الكرة المصرية يعبر عن أسفه بعد خسارة المغرب شرف تنظيم مونديال 2026 ﻿

عبر نجم الكرة المصرية سابقا، أحمد حسام ''ميدو''، عن أسفه الكبير بعد خسارة المغرب تنظيم كأس العالم 2026 لصالح الملف الثلاثي ''أمريكا وكندا المكسيك''.

شوف سبور

عبر نجم الكرة المصرية سابقا، أحمد حسام ''ميدو''، عن أسفه الكبير بعد خسارة المغرب تنظيم كأس العالم 2026 لصالح الملف الثلاثي ''أمريكا وكندا المكسيك''.

ونشر ''ميدو'' في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، : ''كنا نتمنى فوز المغرب بتنظيم مونديال 2026.. حظ أوفر في المرات القادمة إن شاء الله''.

وكانت مصر إلى جانب كل من الجزائر، ليبيا، سلطنة عمان، فلسطين، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، دجيبوتي، الصومال، جزر القمر، قطر، اليمن، قد صوتوا لصالح الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026.

ويذكر أن الملف الثلاثي حصل على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا، فيما 7 أعضاء من برلمان ''الفيفا'' قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .