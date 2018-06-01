رئيس الاتحاد الجزائري يكشف سبب خسارة المغرب مونديال 2026 ﻿

عبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن أسفه لخسارة المغرب لتنظيم مونديال 2026.

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عبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن أسفه لخسارة المغرب لتنظيم مونديال 2026.

وقال زطشي، بحسب موقع ''النهار''، أن ''المغرب قدم أشياء جميلة جدا وكنت أتصور أن يكون التصويت أكثر ولكن في الأخير توجد حقيقة الميدان والتصويت''.

وأكد زطشي ، بحسب المصدر ذاته، أن سبب خسارة المغرب لتنظيم المونديال هو يعود إلى الأموال الضخمة للملف الثلاثي لأميركا، كندا والمكسيك.

واقترح رئيس الاتحاد الجزائري أن تكون الملفات مستقبلا مشتركة، مضيفا: ''أظن أنه في المستقبل يجب أن تكون الملفات مشتركة وعليها أن تقترب من بعضها وتلم الطاقات حتى يكون الملف أكثر حظا للفوز''.

وكانت الجزائر إلى جانب كل من مصر ، ليبيا، سلطنة عمان، فلسطين، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، دجيبوتي، الصومال، جزر القمر، قطر، اليمن، قد صوتوا لصالح الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026.

ويذكر أن الملف الثلاثي حصل على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا، فيما 7 أعضاء من برلمان ''الفيفا'' قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .