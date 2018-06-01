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بعد تهديداته للدول: هذا ماقاله الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص فوز الملف الأمريكي بشرف تنظيم مونديال 2026

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 15:57 بعد تهديداته للدول: هذا ماقاله الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص فوز الملف الأمريكي بشرف تنظيم مونديال 2026 | دولي
بعد تهديداته للدول: هذا ماقاله الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص فوز الملف الأمريكي بشرف تنظيم مونديال 2026
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفوز الملف المشترك الثلاثي بشرف تنظيم مونديال 2026، بعد أن هنأ المغرب منافسيه على الفوز في التصويت الذي شارك به 203 أعضاء، وذلك حسب وكالة فرانس بريس.

''شوف تيفي''

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفوز الملف المشترك الثلاثي بشرف تنظيم مونديال 2026، بعد أن هنأ المغرب منافسيه على الفوز في التصويت الذي شارك به 203 أعضاء، وذلك حسب وكالة فرانس بريس.

وأعرب ترامب عن سروره بفوز الترشيح المشترك، وكتب عبر ''تويتر''، ''الولايات المتحدة ‘إضافة إلى المكسيك وكندا حصلوا على بطولة كأس العالم. تهانينا. تم بذل الكثير من العمل الجاد''.

تجدر الإشارة إلى أن مونديال 2026 بدول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، سيكون الأول الذي يشارك فيه 48 منتخبا، بدلا من 32 حاليا.

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المغرب شوف تيفي الرئيس الأمريكي مونديال فرانس بريس

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