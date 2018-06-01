 بلاغ هــام لمستعملي الطريق خلال عيد الفطــر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

من الغلاء إلى الإيديولوجيا :هكذا امتدت حملة المقاطعة إلى مهرجان موازين | بوليتيك

من الغلاء إلى الإيديولوجيا :هكذا امتدت حملة ''المقاطعة'' إلى مهرجان ''موازين''

بالفيديو..برنامج قضايا وأراء قدم حقائق مثيرة عن حملة المقاطعة من خلال كشفه عن مصير أســر الفلاحين المتضررين | بوليتيك

بالفيديو..برنامج ''قضايا وأراء'' قدم حقائق مثيرة عن حملة المقاطعة من خلال كشفه عن مصير أســر

مصرع شاب في حادثة سير مروعة بأيت ملول+صور | حوادث و حقوق

مصرع شاب في حادثة سير مروعة بأيت ملول+''صور''

هاذ شي خطير..حضيو راسكم: عصابة نصبات على سيدة حطات إعلان في موقع معروف بالمحمدية والقضية فيها التهديد والشيكات مزورين+صور | مجتمع

هاذ شي خطير..حضيو راسكم: عصابة نصبات على سيدة حطات إعلان في موقع معروف بالمحمدية والقضية فيها

عاجل..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل مرداس.. ووفاء غادرت الجلسة وهي تبكي | بوليتيك

عاجل..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل مرداس.. و''وفاء'' غادرت الجلسة وهي تبكي

مثير..تلميذ بالخميسات حرر موضوع الفلسفة في امتحان البكالوريا باللغة الفرنسية | مجتمع

مثير..تلميذ بالخميسات حرر موضوع الفلسفة في امتحان البكالوريا باللغة الفرنسية

عبد النباوي .. خط التبليغ عن الرشوة يوقع حالة كل يومين | مجتمع

عبد النباوي .. خط التبليغ عن الرشوة يوقع حالة كل يومين

الوزير أنس الدكالي يقود زلزالا قويا في وزارة الصحة | بوليتيك

الوزير أنس الدكالي يقود زلزالا قويا في وزارة الصحة

سجن ابنة الداعية القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب | دولي

سجن ابنة الداعية القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب

خرافة شعب

بلاغ هــام لمستعملي الطريق خلال عيد الفطــر

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 15:49 بلاغ هــام لمستعملي الطريق خلال عيد الفطــر | مجتمع
بلاغ هــام لمستعملي الطريق خلال عيد الفطــر
دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الأربعاء، مستعملي الطريق السيار إلى تنظيم تنقلاتهم والتعرف على حالة المرور قبل السفر خلال فترة عيد الفطر.

شـــوف تيفي:

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الأربعاء، مستعملي الطريق السيار إلى تنظيم تنقلاتهم والتعرف على حالة المرور قبل السفر خلال فترة عيد الفطر.

وأوضحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة يوم الخميس 14 يونيو الجاري ما بين الساعة الثالثة زوالا و العاشرة ليلا، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا و العاشرة ليلا من يوم الأحد 17 يونيو الجاري، الذي يصادف يوم الرجوع من عطلة العيد.

وأوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، وذلك بتحميل تطبيق"TRAFIC ADM " للتعرف على حالة المرور، واختيار خدمة " جواز " التي ستتيح لهم المرور في محطات الأداء براحة وأمان أكثر

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب مستعملي الطريق .

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هاذ شي خطير..حضيو راسكم: عصابة نصبات على سيدة حطات إعلان في موقع معروف بالمحمدية والقضية فيها التهديد والشيكات مزورين+صور | مجتمع

هاذ شي خطير..حضيو راسكم: عصابة نصبات على سيدة حطات إعلان في موقع معروف بالمحمدية والقضية فيها التهديد والشيكات مزورين+صور

مثير..تلميذ بالخميسات حرر موضوع الفلسفة في امتحان البكالوريا باللغة الفرنسية | مجتمع

مثير..تلميذ بالخميسات حرر موضوع الفلسفة في امتحان البكالوريا باللغة الفرنسية

عبد النباوي .. خط التبليغ عن الرشوة يوقع حالة كل يومين | مجتمع

عبد النباوي .. خط التبليغ عن الرشوة يوقع حالة كل يومين

عاجل.. وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس: مشتري ضحك عليا ومارس معايا الجنس بسبب فراغ في العلاقة الزوجية مع راجلي | مجتمع

عاجل.. وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس: ''مشتري ضحك عليا ومارس معايا الجنس بسبب فراغ في العلاقة الزوجية مع راجلي''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير و بكاميرا خفية ..فقيه و شوافة كايديرو الشعوذة فرمضان وسط مقبرة الغفران فكازا | خارج البلاطو
منذ 56 ثانية

خطير و بكاميرا خفية ..فقيه و شوافة كايديرو الشعوذة فرمضان وسط مقبرة الغفران فكازا

إقبال كبير على حلوى عيد الفطر فالأسواق المغربية | بــووز

إقبال كبير على حلوى عيد الفطر فالأسواق المغربية

شهيوة فدقيقة..المعقودة بالكفتة بطريقة سهلة | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة..المعقودة بالكفتة بطريقة سهلة

فيديو خطير..قننية غاز صغيرة كانت غادي تفركع وسط درب السلطان بالبيضاء | قنوات أخرى

فيديو خطير..قننية غاز صغيرة كانت غادي تفركع وسط درب السلطان بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

من الغلاء إلى الإيديولوجيا :هكذا امتدت حملة المقاطعة إلى مهرجان موازين | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

من الغلاء إلى الإيديولوجيا :هكذا امتدت حملة ''المقاطعة'' إلى مهرجان ''موازين''

بالفيديو..برنامج قضايا وأراء قدم حقائق مثيرة عن حملة المقاطعة من خلال كشفه عن مصير أســر الفلاحين المتضررين | بوليتيك

بالفيديو..برنامج ''قضايا وأراء'' قدم حقائق مثيرة عن حملة المقاطعة من خلال كشفه عن مصير أســر

مصرع شاب في حادثة سير مروعة بأيت ملول+صور | حوادث و حقوق

مصرع شاب في حادثة سير مروعة بأيت ملول+''صور''

هاذ شي خطير..حضيو راسكم: عصابة نصبات على سيدة حطات إعلان في موقع معروف بالمحمدية والقضية فيها التهديد والشيكات مزورين+صور | مجتمع

هاذ شي خطير..حضيو راسكم: عصابة نصبات على سيدة حطات إعلان في موقع معروف بالمحمدية والقضية فيها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.