بلاغ هــام لمستعملي الطريق خلال عيد الفطــر ﻿

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الأربعاء، مستعملي الطريق السيار إلى تنظيم تنقلاتهم والتعرف على حالة المرور قبل السفر خلال فترة عيد الفطر.

شـــوف تيفي:

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الأربعاء، مستعملي الطريق السيار إلى تنظيم تنقلاتهم والتعرف على حالة المرور قبل السفر خلال فترة عيد الفطر.

وأوضحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة يوم الخميس 14 يونيو الجاري ما بين الساعة الثالثة زوالا و العاشرة ليلا، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا و العاشرة ليلا من يوم الأحد 17 يونيو الجاري، الذي يصادف يوم الرجوع من عطلة العيد.

وأوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، وذلك بتحميل تطبيق"TRAFIC ADM " للتعرف على حالة المرور، واختيار خدمة " جواز " التي ستتيح لهم المرور في محطات الأداء براحة وأمان أكثر