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عاجل.. وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس: ''مشتري ضحك عليا ومارس معايا الجنس بسبب فراغ في العلاقة الزوجية مع راجلي''

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 15:45 عاجل.. وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس: مشتري ضحك عليا ومارس معايا الجنس بسبب فراغ في العلاقة الزوجية مع راجلي | مجتمع
عاجل.. وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس: ''مشتري ضحك عليا ومارس معايا الجنس بسبب فراغ في العلاقة الزوجية مع راجلي''
كشفت ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، قبل قليل من يومه الأربعاء، خلال أشغال المحاكمة باستئنافية البيضاء، عن العديد من المعطيات الصادمة والمثيرة بخصوص علاقتها بعشيقها ''هشام

''شوف تيفي''

 

كشفت ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، قبل قليل من يومه الأربعاء، خلال أشغال المحاكمة باستئنافية البيضاء، عن العديد من المعطيات الصادمة والمثيرة بخصوص علاقتها بعشيقها ''هشام مشتري'' المتهم الرئيسي في ارتكاب الجريمة.

ووفق مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن ''وفاء''، قالت إن زوجها الضحية، كان يعتدي عليها بالضرب ولهذا كانت تلجأ لصديقتها ''الشوافة''، والتي كانت سببا في تعرفها على ''هشام'' الذي وثقت به، وحكت له عن مشاكلها الأسرية، قائلة: '' كان راجلي كيتكرفص عليا وكيضربني..وبسبب مشاكل ديالي معاها كنت كنمشي عند الشوافة وفاش تلاقيت هشام..تقت فيه..بقيت نحكي ليه مشاكيلي وهو كيحكي ليا مشاكيلو''.

وأكد المصدر ذاته أن وفاء وخلال كشفها عن طبيعة العلاقة التي جمعتها بـ ''هشام مشتري''، قالت إنها كشفت لعشيقها في مكالمة هاتفية، تعرضها للضرب على يد زوجها، ليعدها بالانتقام له بتصفيته، قائلة: '' نهار قلت ليه ضربني ورسلت ليه صور ديالي مضروبة قالي والله وبقا يقيصك تا نقتلوا وبقينا كنضحكووو..''، ما جعل هشام مشتري ينتفض من مكانه، نافيا ما قالته ''وفاء''، قائلا: ''مقلتش ليها انقتلوا..وهي كذبت عليا فشي حويجات وشي حويجات قالت الحقيقة''.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' أن ''وفاء'' أرملة مرداس، اعترفت خلال الاستماع لها بربطها لعلاقة جنسية مع عشيقها هشام مشتري، وذلك بسبب فتور العلاقة الجنسية بينها وبين زوجها، قائلة: '' كان كيهضر مشتري يوميا 4 د مرات فالدار وكان عندي فراغ فالعلاقة الزوجية..وهذا موضوع محرج منقدرش تقول نوع الفراغ اللي كنت كنعيش..ومشتري هو اللي قام بالمبادرة ديال ممارسة الجنس معي..ستغل مشاكلي وفراغ ديالي وبقا كيقولي خاصك تعيشي حياتك''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وفاء الشوافة مرداس الأسرية العلاقة الجنسية

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