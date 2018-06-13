بالصور المنتخب الوطني يغادر فورونيج في اتجاه سان بيطرسبورغ استعدادا لمواجهة إيران ﻿

غادرت بعثة المنتخب المغربي، مقر إقامتها بمدينة فورونيج، نحو مدينة سان بيطرسبورغ ، تأهبا لمواجهة المنتخب الإيراني، يوم الجمعة المقبل، برسم الدور الأول من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2018.

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غادرت بعثة المنتخب المغربي، مقر إقامتها بمدينة فورونيج، نحو مدينة سان بيطرسبورغ ، تأهبا لمواجهة المنتخب الإيراني، يوم الجمعة المقبل، برسم الدور الأول من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2018.

وكان لاعبو المنتخب المغربي قد أجروا حصة تدريبية صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة إيران بحضور الجماهير المغربية التي قدمت الدعم المعنوي للكتيبة المغربية قبل المباراة الحارقة.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.