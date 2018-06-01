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خاص.. البرلمان المغربي يخضع لتغييرات واللوك الجديد يكلف ميزانية ضخمة

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 15:29 خاص.. البرلمان المغربي يخضع لتغييرات واللوك الجديد يكلف ميزانية ضخمة | بوليتيك
خاص.. البرلمان المغربي يخضع لتغييرات واللوك الجديد يكلف ميزانية ضخمة
في الوقت الذي تعرف الساحة السياسية والاجتماعية معارك طاحنة، يتجه البرلمان إلى صرف ميزانية ضخمة على مجموعة من التغييرات التي ستطرأ على المؤسسة التشريعية.

شوف تيفي

 

في الوقت الذي تعرف الساحة السياسية والاجتماعية معارك طاحنة، يتجه البرلمان إلى صرف ميزانية ضخمة على مجموعة من التغييرات التي ستطرأ على المؤسسة التشريعية.

وكشفت وثيقة توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها أن مكتب الغرفة الأولى صادق على "اللوك" الجدید للمؤسسة التشریعیة، بزيادة مدیریات ومصالح وأقسام جدیدة ستكلف میزانیة إضافیة تفوق ملیار ونصف.

وكشف المصدر البرلماني ذاته أن الحبیب المالكي يتجه لمنح عدد من المدیریات الجدیدة لأعضاء حزبه، بينهم أسماء لم تكن موفقة في انتزاع مناصب أخرى، كالرئیس السابق لاتحاد كتاب المغرب والمدیر السابق بوزارة الثقافة حسن نجمي ومحمد الدوخة الموظف السابق بالفریق الاشتراكي.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرف فيه الساحة الاجتماعية احتقانا بسبب ارتفاع الأسعار، واتساع رقعة المقاطعة التي نتجت عنها مشاكل اقتصادية.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب برلمان مغربي احتقان ارتفاع المالكي

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