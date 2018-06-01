منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في ''اعتداءات جنسية'' على عاملات في إسبانيا ﻿

احتجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء، على السلطات مطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم تعرض عاملات مغربيات موسميات بالحقول الزراعية جنوبي إسبانيا، لاعتداءات جنسية.

شوف تيفي

احتجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء، على السلطات مطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم تعرض عاملات مغربيات موسميات بالحقول الزراعية جنوبي إسبانيا، لاعتداءات جنسية.

جاء ذلك في بيان صدر، يوم أمس الثلاثاء، عن المنظمة حيث طالبت ''السلطات المعنية بالعمال الموسميين، وخصوصا العاملات، بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة لحقوقهن، في ضيعات فلاحية جنوبي إسبانيا''.

كما شدد على ضرورة ''تحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه''، وإقرار العقوبات اللازمة في ذلك.

ودعا البيان، إلى مراجعة الشروط الخاصة بمثل هذه الأعمال.

وقبل أيام، فتح القضاء الإسباني تحقيقا، إثر شكاوى تقدّمت بها عاملات مغربيات موسميات، ذكرن فيها أنهن تعرّضن لـ'' الاعتداء الجنسي في حقول الفراولة بمدينة هويلفا''

وبناء على ذلك، أوقفت السلطات الإسبانية أحد مواطنيها، يعمل مشرفا بحقل، قبل أن تقرر النيابة العامة بالبلاد متابعته في حالة سراح (استمرار الإجراءات القضائية دون اعتقال الشخص المعني).

ولا تزال تحقيقيات القضاء الإسباني جارية في هذا الملف.

وفي بيان لها، يوم أمس الثلاثاء، جددت وزارة الشغل والإدماج المهني، التأكيد على أنها تتابع ''نتائج التحقيق القضائي في موضوع تعرض العاملات الزراعيات للتحرش في مزارع الهويلفا بإسبانيا''.

كما أشارت إلى أنها والجهات الحكومية المعنية، سترتب على التحقيق ما يلزم من النتائج، كما ستتابع أي شكاية تصلها من المعنيات.

ودعت الوزارة النساء المعنيات، إلى عدم السكوت عن أي إساءة يتعرّضن لها، والتبليغ عن أي حالة من هذا القبيل.

وحذّرت من ''تعميم صورة نمطية تسيء إلى العاملات''.

وأشارت إلى أن الكثير منهن ربات أسر يساهمن من خلال هذا العمل الموسمي في إعالتها.

وبناء على اتفاق بين المغرب وإسبانيا في 2001، تصْدر الأخيرة، سنويا، تصريحات بالعمل الموسمي بحقول الفراولة بإسبانيا، لآلاف العاملات المغربيات.

وتتوجه العاملات المغربيات إلى إسبانيا عبر مجموعات متفرقة، بدء من فبراير إلى غاية يوليوز من كل عام، قبل أن يعدن إلى المغرب مع انتهاء موسم جني الفراولة.