بعد فوز أمريكا بتنظيم مونديال 2026: رئيس الاتحاد الغيني يفضح ''فيفا'' ﻿

فضح أنطونيو سواري رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم و أحد سفراء ملف المغرب 2026، الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد فوز الملف الأمريكي بشرف تنظيم مونديال 2026.

شوف سبور

فضح أنطونيو سواري رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم و أحد سفراء ملف المغرب 2026، الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد فوز الملف الأمريكي بشرف تنظيم مونديال 2026.

وقال رئيس الإتحاد الغيني لكرة القدم، في حديث له مع موقع guinee7 الغاني، أن غينيا لم تصوت للملف الأمريكي، مضيفا '' هذا أمر لا يصدق ، لقد وقع خلط مع التصويت الإلكتروني. الكثير من المشتكين هنا و ضميري مرتاح'' مؤكدا بأنه مستحيل أن يصوت ضد الملف المغربي الذي يقوم بالترويج له''.

ويذكر أن الملف الثلاثي حصل على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا، فيما 7 أعضاء من برلمان ''الفيفا'' قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .