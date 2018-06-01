العثماني يشكر لجنة ''موروكو 2026'' رغم ضياع حلم المونديال ﻿

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحية للجنة ترشيح الملف المغربي لاستضافة مونديال 2026، عقب فوز الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك بشرف تنظيم مونديال 2026، خلال الجمعية العمومية ''كونغرس

شوف سبور

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحية للجنة ترشيح الملف المغربي لاستضافة مونديال 2026، عقب فوز الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك بشرف تنظيم مونديال 2026، خلال الجمعية العمومية ''كونغرس الفيفا'' الـ 68 الذي جرى صباح اليوم بالعاصمة الروسية ''موسكو''.

وقال سعد الدين العثماني، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، '' تحية خاصة للجنة المغرب 2026، على عملها الدؤوب وعلى مستوى الجدية والاحترافية الذين أعدت بهما ملف ترشيح المغرب، وتحية لكل من أسهم في الإعداد والترافع''.

وأضاف رئيس الحكومة في تدوينته:'' وشكرا على هذا الحلم المشترك، وسنستمر في تحقيق جوهره: التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وحظ سعيد للفريق الوطني أسود الأطلس''.

ويذكر أن الملف الثلاثي حصل على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا، فيما 7 أعضاء من برلمان ''الفيفا'' قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .