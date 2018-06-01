 قضايا الإرهاب في انخفاض متواصل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص.. البرلمان المغربي يخضع لتغييرات واللوك الجديد يكلف ميزانية ضخمة | بوليتيك

خاص.. البرلمان المغربي يخضع لتغييرات واللوك الجديد يكلف ميزانية ضخمة

بالفيديو..السعودية تنهزم في أول مباراة لها بمونديال روسيا وهاكيفاش | بووز

بالفيديو..السعودية تنهزم في أول مباراة لها بمونديال روسيا وهاكيفاش

مصدر حكومي.. الداودي سيواصل مهامه وتغييره يرتقب أن يجري في إطار تعديل حكومي مرتقب | بوليتيك

مصدر حكومي.. الداودي سيواصل مهامه وتغييره يرتقب أن يجري في إطار تعديل حكومي مرتقب

منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في اعتداءات جنسية على عاملات في إسبانيا | حوادث و حقوق

منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في ''اعتداءات جنسية'' على عاملات في إسبانيا

هاذ شي اللي بقا.. بيع أدوية مهربة وغير مرخصة بأحد الأسواق الأسبوعية ببني ملال | مجتمع

هاذ شي اللي بقا.. بيع أدوية مهربة وغير مرخصة بأحد الأسواق الأسبوعية ببني ملال

قضايا الإرهاب في انخفاض متواصل | بوليتيك

قضايا الإرهاب في انخفاض متواصل

قضايا الإرهاب في انخفاض متواصل | بوليتيك

قضايا الإرهاب في انخفاض متواصل

الفيديو..هكذا يستعد أبناء رونار لمقابلة إيران في مونديال روسيا | بووز

الفيديو..هكذا يستعد أبناء رونار لمقابلة إيران في مونديال روسيا

عاجل..مواجهة ساخنة ومثيرة بين حمزة وخاله هشام مشتري المتهم الرئيسي بقتل البرلماني مرداس | مجتمع

عاجل..مواجهة ساخنة ومثيرة بين حمزة وخاله هشام مشتري المتهم الرئيسي بقتل البرلماني مرداس

خرافة شعب

قضايا الإرهاب في انخفاض متواصل

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 15:04 قضايا الإرهاب في انخفاض متواصل | بوليتيك
قضايا الإرهاب في انخفاض متواصل
صرح محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، إن عدد قضايا الإرهاب سجل انخفاضا خلال سنة 2017 مقارنة مع 2016.

شوف تيفي:

صرح محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، إن عدد قضايا الإرهاب سجل انخفاضا خلال سنة 2017 مقارنة مع 2016.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها رئاسة النيابة العامة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بالرباط، لتقديم التقرير المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017.

وأحدث دستور 2011 لأول مرة في تاريخ المملكة، سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث حل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل للسهر على سير الدعاوى في مجال اختصاصها وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم.

وأضاف عبد النباوي، أن عدد هذه القضايا المسجلة بالنيابة العامة بلغ 161 قضية ، تتعلق بـ358 مشتبها به سنة 2017، مقارنة مع 251 قضية تم بموجبها تقديم 410 مشتبها به إلى النيابة العامة عام 2016 .

وأوضح رئيس النيابة العامة أن جهود القضاة بمختلف مصالح الشرطة القضائية، ساهم في التصدي للجريمة الإرهابية .

ولفت أن ''مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم المغربية سنة 2017، بلغ قرابة مليونين، و764 قضية''.

وأكد المسؤول القضائي عزم مؤسسته احترام الدستور، من خلال جعل التقرير مرجعية للمساءلة، ولتحسين الأداء في المستقبل.

ويتضمن التقرير الذي تم تعميمه إعلاميا، ثلاث محاور، ويتعلق الأمر بالإطار القانوني للتقرير وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها، وسير النيابة العامة، تم تنفيذ السياسة الجنائية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب النيابة العامة عبد النباوي قضايا الإرهاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خاص.. البرلمان المغربي يخضع لتغييرات واللوك الجديد يكلف ميزانية ضخمة | بوليتيك

خاص.. البرلمان المغربي يخضع لتغييرات واللوك الجديد يكلف ميزانية ضخمة

مصدر حكومي.. الداودي سيواصل مهامه وتغييره يرتقب أن يجري في إطار تعديل حكومي مرتقب | بوليتيك

مصدر حكومي.. الداودي سيواصل مهامه وتغييره يرتقب أن يجري في إطار تعديل حكومي مرتقب

قضايا الإرهاب في انخفاض متواصل | بوليتيك

قضايا الإرهاب في انخفاض متواصل

بعد رفع شعارات ضد أخنوش خلال تدشين ملكي بطنجة..القضاء يُحقق في الموضوع | بوليتيك

بعد رفع شعارات ضد أخنوش خلال تدشين ملكي بطنجة..القضاء يُحقق في الموضوع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب منزلها..البائعة المتجولة اللي طمع فيها سائق سيارة فاخرة و شفرها أمام الكاميرا بالمحمدية..قاليا صرفي ليا 400 درهم داها ليا مع العيد وهاشنو وقع منين مشيت البوليس | خارج البلاطو
منذ 43 دقيقة

في قلب منزلها..البائعة المتجولة اللي طمع فيها سائق سيارة فاخرة و شفرها أمام الكاميرا بالمحمدية..قاليا صرفي ليا 400 درهم داها ليا مع العيد وهاشنو وقع منين مشيت البوليس

هذا ما قاله عبد الواحد الراضي عن التقرير السنوي لرئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية | خارج البلاطو

هذا ما قاله عبد الواحد الراضي عن التقرير السنوي لرئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية

رئيس النيابة العامة:بغينا نفتحو عهد جديد مع المغاربة لتحسين العمل القضائي | خارج البلاطو

رئيس النيابة العامة:بغينا نفتحو عهد جديد مع المغاربة لتحسين العمل القضائي

.قتلو ليها ولدها فالبحر فالسعيدية بالجيتسكي والأم تبكي بحرقة..بغيت حق ولدي | حالة خاصة

.قتلو ليها ولدها فالبحر فالسعيدية بالجيتسكي والأم تبكي بحرقة..بغيت حق ولدي

﻿

آخر المستجدات

خاص.. البرلمان المغربي يخضع لتغييرات واللوك الجديد يكلف ميزانية ضخمة | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

خاص.. البرلمان المغربي يخضع لتغييرات واللوك الجديد يكلف ميزانية ضخمة

بالفيديو..السعودية تنهزم في أول مباراة لها بمونديال روسيا وهاكيفاش | بووز

بالفيديو..السعودية تنهزم في أول مباراة لها بمونديال روسيا وهاكيفاش

مصدر حكومي.. الداودي سيواصل مهامه وتغييره يرتقب أن يجري في إطار تعديل حكومي مرتقب | بوليتيك

مصدر حكومي.. الداودي سيواصل مهامه وتغييره يرتقب أن يجري في إطار تعديل حكومي مرتقب

منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في اعتداءات جنسية على عاملات في إسبانيا | حوادث و حقوق

منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في ''اعتداءات جنسية'' على عاملات في إسبانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.