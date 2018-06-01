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عاجل..مواجهة ساخنة ومثيرة بين حمزة وخاله هشام مشتري المتهم الرئيسي بقتل البرلماني مرداس | مجتمع

عاجل..مواجهة ساخنة ومثيرة بين حمزة وخاله هشام مشتري المتهم الرئيسي بقتل البرلماني مرداس

خرافة شعب

عاجل..مواجهة ساخنة ومثيرة بين حمزة وخاله هشام مشتري المتهم الرئيسي بقتل البرلماني مرداس

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 14:44 عاجل..مواجهة ساخنة ومثيرة بين حمزة وخاله هشام مشتري المتهم الرئيسي بقتل البرلماني مرداس | مجتمع
عاجل..مواجهة ساخنة ومثيرة بين حمزة وخاله هشام مشتري المتهم الرئيسي بقتل البرلماني مرداس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الهيئة القضائية، المكلفة بالبث في ملف جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، واجهت قبل قليل من يومه الأربعاء، المتهم ''حمزة'' بخاله المتهم الرئيسي ''هشام مشتري''، وذلك

"شوف تيفي":

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الهيئة القضائية، المكلفة بالبث في ملف جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، واجهت قبل قليل من يومه الأربعاء، المتهم "حمزة" بخاله المتهم الرئيسي "هشام مشتري"، وذلك مباشرة بعد الاستماع لهذا الأخير.

وأوضح المصدر ذاته أن "حمزة.م"، شدد على أنه يقول الحقيقة وخاله "هشام مشتري"، تورط بالفعل في ارتكاب الجريمة، مؤكدا أن المحادثات الهاتفية التي جمعتها قبل الواقعة دليل على صدق كلامه.

وأشار ذات المصدر إلى أن هشام مشتري، دافع عن نفسه في رده على "حمزة"، وشدد على أنه كان يستعمل ثلاثة أرقام هاتفية ولم يربط الاتصال بحمزة قبل الجريمة بإحدى هذه الأرقام، ما دفع حمزة إلى التأكيد على أن خاله يتوفر على رقم هاتفي رابع.

وأبرز مصدر "شوف تيفي" أن مشادة كلامية حادة، وقعت بعد ذلك بين هيئة الدفاع عن هشام مشتري والهيئة القضائية بسبب رفض القاضي السماح لدفاع "مشتري" بطرح أسئلة على "حمزة".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الخال مشتري أرقام هاتفية الجريمة

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