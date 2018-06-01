41 دولة إفريقية هي التي صوتت لصالح الملف المغربي ﻿

شوف سبور
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن 41 دولة إفريقية، صوتت لصالح الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية ''كونغرس الفيفا'' الـ 68 الذي جرى صباح اليوم بالعاصمة الروسية ''موسكو''.
وضمت هذه الدول كلا من '' الجزائر، أنغولا ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، الكاميرون ، إفريقيا الوسطى ، التشاد ، جزر القمر ، الكونغو ، الكونغو الديموقراطية ، الكوت ديفوار ، دجيبوتي ، مصر ، غينيا الإستوائية ، إريثريا ، إثيوبيا ، الغابون ، غامبيا ، غينيا بيساو ، كينيا ، ليبيا ، مدغشقر ، مالاوي ، مالي ، موريطانيا ، جزر الموريس ، النيجر، نيجيريا ،رواندا ، ساو طومي ، السنغال ، جزر السيشل ، الصومال ، جنوب السودان ، السودان ، سوازيلاند ، تانزانيا ، الطوغو ، تونس ، أوغندا ، زامبيا''.
ويذكر أن الملف الثلاثي حصل على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا، فيما 7 أعضاء من برلمان ''الفيفا'' قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .