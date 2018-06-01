41 دولة إفريقية هي التي صوتت لصالح الملف المغربي ﻿

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن 41 دولة إفريقية، صوتت لصالح الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية ''كونغرس الفيفا'' الـ 68 الذي جرى صباح اليوم بالعاصمة الروسية

شوف سبور

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن 41 دولة إفريقية، صوتت لصالح الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية ''كونغرس الفيفا'' الـ 68 الذي جرى صباح اليوم بالعاصمة الروسية ''موسكو''.

وضمت هذه الدول كلا من '' الجزائر، أنغولا ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، الكاميرون ، إفريقيا الوسطى ، التشاد ، جزر القمر ، الكونغو ، الكونغو الديموقراطية ، الكوت ديفوار ، دجيبوتي ، مصر ، غينيا الإستوائية ، إريثريا ، إثيوبيا ، الغابون ، غامبيا ، غينيا بيساو ، كينيا ، ليبيا ، مدغشقر ، مالاوي ، مالي ، موريطانيا ، جزر الموريس ، النيجر، نيجيريا ،رواندا ، ساو طومي ، السنغال ، جزر السيشل ، الصومال ، جنوب السودان ، السودان ، سوازيلاند ، تانزانيا ، الطوغو ، تونس ، أوغندا ، زامبيا''.

ويذكر أن الملف الثلاثي حصل على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا، فيما 7 أعضاء من برلمان ''الفيفا'' قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .