الطالبي العلمي في ورطة بعد فضيحة برنامج دعم المقاولات الشبابية المعد على المقاس ﻿

انتقادات واسعة طالت وزارة الشباب والرياضة، بعد تداول قرار الوزير الطالبي العلمي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في شكل صورة لمراسلة موقعة من طرف الكاتبة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة بتاريخ

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انتقادات واسعة طالت وزارة الشباب والرياضة، بعد تداول قرار الوزير الطالبي العلمي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في شكل صورة لمراسلة موقعة من طرف الكاتبة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة بتاريخ 07 يونيو 2018 (رقم المراسلة E1920)، والتي كان موضوعها فتح باب الترشيح للمشاركة في برنامج دعم المقاولات للشباب وذلك في أجل أقصاه 11 يونيو 2018، مع العلم أن المراسلة حررت يوم السابع من يونيو، وتصادف يومي 9و 10 يونيو نهاية عطلة الأسبوع.

وتساءلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب حول حقيقة المدة الزمنية المحددة لتلقي عروض المشاريع الشبابية، حيث اعتبرتها غير قانونية وتضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب، مطالبة بتصحيح الوضع عبر السحب العاجل لهذه المراسلة، وإعداد مراسلة جديدة تحترم فيها المساطر القانونية والمدة الزمنية لتهييء المشاريع ووضعها لدى الجهات المختصة.

وأكد المصدر ذاته أن الشباب الراغب في المشاركة ليس بمقدوره جمع مجموعة من الوثائق المطلوبة في هذا الزمن القياسي منها عقد الازدياد، طلب دعم المشروع غير المرفق ضمن المراسلة، إعداد التقويمات المالية، شهادة الاستفادة من تكوين المقاولات، ومتسائلة عن مدى قدرة المديرين الجهويين و الإقليمين لوزارة الشباب و الرياضة بمختلف ولايات وعمالات وأقاليم المملكة التفاعل مع هذه المراسلة قصد تعميمها على الشباب في هذا الظرف الزمني الخارق.

ورفض المصدر ذاته تملص وزارة الشباب و الرياضة بإخلاء مسؤوليتها من برنامج دعم المقاولات للشباب، خاصة وأن هذا البرنامج له من التراكم في إطار شراكة مع الأمانة العامة لوزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية، والتي تعتبر وزارة الشباب والرياضة المغربية عضوا فيها والمفروض أن تعمم المعلومة في وقتها المناسب... وتتساءل مصادر شبابية عن الغرض من نشر الإعلان أصلا، مادام المرشحون من عموم المواطنين عاجزون عن تنفيذ شروطه المستحيلة، وما إن كان يخدم فئات محظوظة من المرشحين المقربين الذين وضعت الشروط التعجيزية على مقاسهم...