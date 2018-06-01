الذبابة البيضاء تجتاح نبتة الصبار بإقليم شيشاوة وتهدد محاصيل ''الهندية'' لهذه السنة وسط مطالب الفلاحين بتدخل الجهات المعنية ﻿

تفاجأ عدد من فلاحي إقليم شيشاوة وخاصة دواوير ''أولاد المومنة'' و ''أولاد عبد الله أمبارك'' و ''سكساوة'' باجتياح الذبابة البيضاء لنباتات ''الصبار'' وأصابت العديد من محاصيلها ما خلف موجة من الاستياء العارم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تفاجأ عدد من فلاحي إقليم شيشاوة وخاصة دواوير ''أولاد المومنة'' و ''أولاد عبد الله أمبارك'' و ''سكساوة'' باجتياح الذبابة البيضاء لنباتات ''الصبار'' وأصابت العديد من محاصيلها ما خلف موجة من الاستياء العارم للساكنة المحلية التي تعتمد على محاصيل هذه النبتة كمورد رزق.

وأكد عدد من الفلاحين المتضررين أن هذه الجرثومة أتت على عدد هائل من النباتات الخاصة ب ''الهندية'' بشكل مباغث لم يسبق له مثيل وأفسدت ثمارها المعروفة عند الفلاحين بمصطلح ''الكرموس'' وجعلت محصول هذه السنة يتبخر في رمشة عين ولم تنفع معه بعض التدخلات القليلة التي يعتمد فيها الفلاحون على طرق بدائية كإحراق النباتات المصابة لتجنيب انتقال العدوى لباقي أشجار الصبار .

وطلب سكان هذه الدواوير المتضررة بضرورة التدخل العاجل للوزارة المعنية للحد من هذا الوباء الذي أصاب مورد رزق مجموعة من الفلاحين، ولإنقاذ الساكنة من التداعيات الصحية المحتملة لهذه الجرثومة الخبيثة.