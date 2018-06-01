الجيش الجزائري يقتل مغربيا ﻿

أفاد موقع وزارة الدفاع الجزائرية، يوم 8 يونيو الجاري، أن الجيش الجزائري قتل من وصفه بمهرب مخدرات مغربي، بعد محاولته الفرار أثناء التصدي لعملية إدخال أكثر من 300 كلغ من المخدرات إلى التراب الجزائري.

شوف تيفي

أفاد موقع وزارة الدفاع الجزائرية، يوم 8 يونيو الجاري، أن الجيش الجزائري قتل من وصفه بمهرب مخدرات مغربي، بعد محاولته الفرار أثناء التصدي لعملية إدخال أكثر من 300 كلغ من المخدرات إلى التراب الجزائري.

وحسب بعض المعطيات، ، وفق يومية ''أخبار اليوم'' الصادر عددها اليوم الأربعاء 13 يونيو ، فإن المتوفي ينحدر من جماعة أقا باقليم طاطا، يدعى عبد العلي المخشوني، ويبلغ من العمر 24 سنة، فيما يحتجز الجيش الجزائري مغربيين آخرين أحدهما يدعى أوعدي عبد الله من مواليد 1979، متزوج وأب لـ4 أطفال، والثاني يسمى سليمان الأطرش من مواليد 1995.

وتطالب أسرة المتوفى بالسماح لها بدفن جثة ابنها بمسقط رأسه، حيث مازالت السلطات الجزائرية تحتفظ بالجثة في ظروف غير معروفة.