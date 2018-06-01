ولاية مراكش تطيح بمؤسسة فندقية شهيرة قدمت الخمور خلال رمضان ﻿

أتت الحملة التي باشرتها المصالح الولائية بمراكش حول التزام الفنادق بقرار منع تقديم الخمور خلال شهر رمضان، إذ سحبت ولاية جهة مراكش-آسفي رخصة بيع وتقديم الخمور من فندق شهير بالمدينة الحمراء.

''شوف تيفي''

أتت الحملة التي باشرتها المصالح الولائية بمراكش حول التزام الفنادق بقرار منع تقديم الخمور خلال شهر رمضان، إذ سحبت ولاية جهة مراكش-آسفي رخصة بيع وتقديم الخمور من فندق شهير بالمدينة الحمراء.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن لجنة تابعة لولاية جهة مراكش آسفي، وبناء على تعليمات صادرة من محمد صبري والي الجهة، قامت بإعداد تقرير حول عدد من الخروقات التي شابت قرار التزام مؤسسة فندقية شهيرة بقرار صادر عن وزارة الداخلية يقضي بمنع تقديم الخمور خلال شهر رمضان المبارك.

وأفادت مصادر اليومية أن تقرير لجنة مراقبة خدمات الفنادق المصنفة بمراكش، أعد بناء على رأي لجنة ولائية قبل أيام قليلة، كشف عن خرق المؤسسة المذكورة لقرار المؤسسة الرسمية، مما دفع ولاية جهة مراكش إلى إصدار قرار سحب رخصة بيع الخمور من الفندق.