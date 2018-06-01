 نجيب أقصبي : الشعب المغربي أبدع طريقة جديدة للاحتجاج ﻿
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نجيب أقصبي : الشعب المغربي أبدع طريقة جديدة للاحتجاج

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 14:26 نجيب أقصبي : الشعب المغربي أبدع طريقة جديدة للاحتجاج | مجتمع
نجيب أقصبي : الشعب المغربي أبدع طريقة جديدة للاحتجاج
قال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، يوم أمس الثلاثاء 12 يونيو في معرض محاضرة ألقاها بمؤسسة عابد الجابري بالرباط، أن الشعب المغربي ''أصبح يستوعب بشكل عملي المفاهيم الاقتصادية الأكاديمية التي قضينا

شوف تيفي

قال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، يوم أمس الثلاثاء 12 يونيو في معرض محاضرة ألقاها بمؤسسة عابد الجابري بالرباط، أن الشعب المغربي ''أصبح يستوعب بشكل عملي المفاهيم الاقتصادية الأكاديمية التي قضينا سنوات وعقود لتوضيحها وتفسيرها ''.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن ''مقاطعة المنتوجات وضحت كيف فشل النموذج التنموي بالمغرب القائم على اللامساواة ويشجع الريع ويفتقد للمنافسة الشريفة القائمة على الجودة والكفاءة..

وأضاف الباحث، أن الشعب المغربي أبدع طريقة جديدة للاحتجاج وهي طريقة حاولت التوفيق بين المناعة والنجاعة، حيث أن المناعة هي أن الناس لم ينزلوا إلى الشارع للاحتجاج، وهو ما جنبهم المواجهة المباشرة أو التعرض للقمع من طرف السلطات، والنجاعة من حيث أنها نجحت في تحقيق المبتغيات والأهداف التي من أجلها انطلقت االمقاطعة.

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