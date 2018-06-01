41 صوتا إفريقيا، 12 صوتا أوروبيا، 11 صوتا آسيويا و صوت أمريكي واحد للملف المغربي ﻿

صوتت 65 دولة من بينها دول عربية، إفريقية،أوروبية، وأسيوية، والبرازيل للملف المغربي بغرض استضافة كأس العالم في كرة القدم 2026.

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صوتت 65 دولة من بينها دول عربية، إفريقية،أوروبية، وأسيوية، والبرازيل للملف المغربي بغرض استضافة كأس العالم في كرة القدم 2026.

ومن بين الدول العربية التي أعطت صوتها للمملكة المغربية « الجزائر، مصر، ليبيا، سلطنة عمان، فلسطين، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، دجيبوتي، الصومال، جزر القمر، قطر، اليمن ».

ومن جانب الدول العربية، حصل الملف المغربي على مجموع 65 صوتا، من بينها41 صوتا إفريقيا، 12 صوتا أوروبيا، 11 صوتا آسيويا و آخيرا صوت أمريكي.

وعن الدول التي أعطت صوتها للملف المشترك يتعلق الأمر بكل من البحرين، العراق، السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، ولبنان.

وفي عملية التصويت التي أجراها كونغرس الاتحاد الدولي (فيفا) صباح اليوم الأربعاء في موسكو، نال الملف المشترك 134 صوتا، مقابل 65 صوتا للمغرب.