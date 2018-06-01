 أكادير...توقيف عصابة خطيرة متخصصة في سرقة السيارات ﻿
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أكادير...توقيف عصابة خطيرة متخصصة في سرقة السيارات

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 14:21 أكادير...توقيف عصابة خطيرة متخصصة في سرقة السيارات | حوادث و حقوق
أكادير...توقيف عصابة خطيرة متخصصة في سرقة السيارات
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن مصالح أمن أكادير أطاحت يوم أمس بعصابة خطيرة تتكون من أربعة أشخاص متخصصة في استهداف السيارات وسرقتها بمختلف أحياء المدينة.

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن مصالح أمن أكادير أطاحت يوم أمس بعصابة خطيرة تتكون من أربعة أشخاص متخصصة في استهداف السيارات وسرقتها بمختلف أحياء المدينة.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء توقيف أفراد العصابة الذين تترواح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة في عمليتين منفصلتين، إذ تم ضبط أحد الموقوفين بحي الداخلة، مباشرة بعد اقترافه السرقة من داخل سيارة بحي الهدى، حيث عثر بحوزته على مجموعة من الاشياء المتحصلة من هذه السرقة، قبل أن يتقدم إلى مصالح الشرطة ضحية آخر تعرضت محتويات سيارته للسرقة وتعرف هو الآخر على أغراضه.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوفين الثلاثة، المنحدرين من منطقة القليعة، قد تم ضبطهم إثر عملية تمشيطية قام بها دراجيو الفرقة بالحي الحسني، إثر تلقي مصلحة المداومة بشكاية مواطن تعرض للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالحي المذكور، حيث عثر بحوزة الموقوفين على سلاحين أبيضين والهاتف المتحصل من السرقة.

وقد تمت إحالة المشتبه بهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف عصابة خطيرة متخصصة سرقة السيارات

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