13 دولة عربية صوتت لصالح "موروكو 2026 ﻿

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الجزائر، مصر، ليبيا، سلطنة عمان، فلسطين، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، دجيبوتي، الصومال، جزر القمر، قطر، اليمن ، صوتوا لصالح الملف المغربي لاستضافة نهائيات

شوف سبور

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الجزائر، مصر، ليبيا، سلطنة عمان، فلسطين، السودان، سوريا، تونس، موريتانيا، دجيبوتي، الصومال، جزر القمر، قطر، اليمن ، صوتوا لصالح الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية "كونجرس الفيفا" الـ 68 الذي جرت اليوم الأربعاء بالعاصمة الروسية "موسكو".

وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، "فيفا" أعلن صباح اليوم الأربعاء عن فوز الملف الأمريكي الثلاثي الذي يضم كلا من "الولايات المتحدة وكندا والمكسيك" ،بشرف تنظيم المونديال، حصل على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا، فيما 7 أعضاء من برلمان "الفيفا" قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .



وتعتبر هذه هي المرة الـ5 التي يقدم المغرب فيها ترشحه لاستضافة كأس العالم، بعد كأس العالم 1994 الذي نظم في أمريكا ، و مونديال 1998 الذي نظم في فرنسا ، مونديال 2006 الذي نظم في ألمانيا ، مونديال 2010 الذي نظم في جنوب إفريقيا .