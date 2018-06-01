هذه هي الدول الإفريقية التي صوتت ضد الملف المغربي ﻿

شوف سبور
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن 11 دولة إفريقية، صوتت للملف الأمريكي على حساب الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية "كونغرس الفيفا" الـ 68 الذي جرى صباح اليوم بالعاصمة الروسية "موسكو".
إليكم الدول الإفريقية التي دعمت الملف الثلاثي"الولايات المتحدة وكندا والمكسيك" الذي فاز بشرف تنظيم مونديال 2026، : " البنين ، بوتسوانا ، كاب فيردي ، غينيا ، ليسوثو ، ليبيريا ،الموزمبيق ، ناميبيا ، سييرا ليون ، جنوب إفريقيا ، زيمبابوي".
ويذكر أن الملف الثلاثي حصل على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا، فيما 7 أعضاء من برلمان "الفيفا" قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .