هذه هي الدول الإفريقية التي صوتت ضد الملف المغربي ﻿

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن 11 دولة إفريقية، صوتت للملف الأمريكي على حساب الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية ''كونغرس الفيفا'' الـ 68 الذي جرى صباح اليوم

شوف سبور

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن 11 دولة إفريقية، صوتت للملف الأمريكي على حساب الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية "كونغرس الفيفا" الـ 68 الذي جرى صباح اليوم بالعاصمة الروسية "موسكو".



إليكم الدول الإفريقية التي دعمت الملف الثلاثي"الولايات المتحدة وكندا والمكسيك" الذي فاز بشرف تنظيم مونديال 2026، : " البنين ، بوتسوانا ، كاب فيردي ، غينيا ، ليسوثو ، ليبيريا ،الموزمبيق ، ناميبيا ، سييرا ليون ، جنوب إفريقيا ، زيمبابوي".

ويذكر أن الملف الثلاثي حصل على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا، فيما 7 أعضاء من برلمان "الفيفا" قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .