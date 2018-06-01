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المجلس الحكومي يتجاهل استقالة الوزير الداودي

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 13:40 المجلس الحكومي يتجاهل استقالة الوزير الداودي | بوليتيك
المجلس الحكومي يتجاهل استقالة الوزير الداودي
ينعقد صباح غد الخميس مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

شـــوف تيفي:

 

ينعقد صباح غد الخميس مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، والثاني بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس سينتقل بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقعة بباكو في 5 مارس 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

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