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إدارة سجن عين البرجة بالبيضاء واللي كايتواجد فيه بوعشرين تنفي مقاطعة السجناء لمادة الحليب

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 13:25 إدارة سجن عين البرجة بالبيضاء واللي كايتواجد فيه بوعشرين تنفي مقاطعة السجناء لمادة الحليب | مجتمع
إدارة سجن عين البرجة بالبيضاء واللي كايتواجد فيه بوعشرين تنفي مقاطعة السجناء لمادة الحليب
نفت إدارة سجن عين البرجة بالبيضاء، الإشاعات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية بخصوص مقاطعة نزلاء السجن المحلي عين البرجة لعلامة تجارية خاصة بمادة الحليب.

"شوف تيفي"

 

نفت إدارة سجن عين البرجة بالبيضاء، الإشاعات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية بخصوص مقاطعة نزلاء السجن المحلي عين البرجة لعلامة تجارية خاصة بمادة الحليب.
وأوضحت إدارة السجن المذكور في بلاغ، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن نزلاء المؤسسة يتناولون مادة الحليب كغيرها من المواد الغذائية الموزعة عليهم في إطار الوجبات اليومية من طرف الشركة المفوض لها مهمة التغذية الجماعية بالمؤسسة، وذلك بشكل يومي وعادي.

وأكدت إدارة سجن عين البرجة أن مختلف النزلاء، يقتنون حاجياتهم الإضافية من دكان المؤسسة، بما فيها مادة الحليب بشكل عادي، مشيرة إلى أنه سبق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن منعت القفة في جميع المؤسسات السجنية.

ونددت إدارة المؤسسة السجنية بالترويج لمثل هذه الافتراءات والأكاذيب من طرف مواقع إلكترونية معينة، دأبت على الاصطياد في الماء العكر وخلط الأوراق، حيث تسعى إلى إقحام قطاع السجون وإعادة الإدماج في أمور بعيدة كل البعد عن اختصاصاته وانشغالاته، محذرة من مغبة الاستمرار في الترويج لمثل هذه المزاعم، وتحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المؤسسة الحليب إدارة السجون المواد الغذائية

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