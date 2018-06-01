هذه قائمة الدول العربية التي صوتت ضد المغرب لاحتضان مونديال 2026 لصالح أمريكا ﻿

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن السعودية والعراق و الأردن و الكويت و لبنان والبحرين والإمارات العربية ، صوتوا ضد الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية ''كونجرس

شوف سبور:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن السعودية والعراق و الأردن و الكويت و لبنان والبحرين والإمارات العربية ، صوتوا ضد الملف المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية "كونجرس الفيفا" الـ 68 المقام حالياً بالعاصمة الروسية "موسكو".

وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، "فيفا" أعلن صباح اليوم الأربعاء عن فوز الملف الأمريكي الثلاثي الذي يضم كلا من "الولايات المتحدة وكندا والمكسيك" ،بشرف تنظيم المونديال، حصل على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا، فيما 7 أعضاء من برلمان "الفيفا" قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .

وتعتبر هذه هي المرة الـ5 التي يقدم المغرب فيها ترشحه لاستضافة كأس العالم، بعد كأس العالم 1994 الذي نظم في أمريكا ، و مونديال 1998 الذي نظم في فرنسا ، مونديال 2006 الذي نظم في ألمانيا ، مونديال 2010 الذي نظم في جنوب إفريقيا .