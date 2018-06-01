عاجل.. هشام مشتري المتهم الرئيسي في قتل مرداس يعيد السيناريو: ''كنت كنمارس الجنس مع وفاء'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن هشام مشتري المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، اعترف مرة أخرى قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو، بربطه لعلاقة جنسية مع ''وفاء'' أرملة الضحية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن هشام مشتري المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، اعترف مرة أخرى قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو، بربطه لعلاقة جنسية مع ''وفاء'' أرملة الضحية.

وأوضح المصدر ذاته أن ''هشام مشتري'' وخلال أشغال محاكمته رفقة المتهمين الثلاثة الآخرين باستئنافية البيضاء، حاول الدفاع عن نفسه، وأكد ممارسته للجنس مع وفاء لأنه كان يظن أنها مطلقة.

وأشار مشتري كذلك في تصريحاته أمام القاضي الحسن الطفلي، أن وفاء كانت تتبادل معه الحديث عبر الهاتف ليلا بشكل مستمر، وقبل شهر من وقوع الجريمة، توصل بمعلومات تفيد على أنها ''متزوجة''.





