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هذا هي الدولة التي امتنعت عن التصويت لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 12:58 هذا هي الدولة التي امتنعت عن التصويت لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 | سبور
هذا هي الدولة التي امتنعت عن التصويت لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026
كشفت مصادر مطلعة، أن الاتحاد الإيراني هو الاتحاد الذي امتنع ‎عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية ''كونجرس الفيفا'' الـ 68 المقام حالياً بالعاصمة

شوف سبور

 

كشفت مصادر مطلعة، أن الاتحاد الإيراني هو الاتحاد الذي امتنع ‎عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية "كونجرس الفيفا" الـ 68 المقام حالياً بالعاصمة الروسية "موسكو".

وكان أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، "فيفا" أعلن صباح اليوم الأربعاء عن فوز الملف الأمريكي الثلاثي الذي يضم كلا من "الولايات المتحدة وكندا والمكسيك" ،بشرف تنظيم المونديال، حصل على 134 صوتا، فيما حصل الملف المغربي على 65 صوتا، فيما 7 أعضاء من برلمان "الفيفا" قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .

وتعتبر هذه هي المرة الـ5 التي يقدم المغرب فيها ترشحه لاستضافة كأس العالم، بعد كأس العالم 1994 الذي نظم في أمريكا ، و مونديال 1998 الذي نظم في فرنسا ، مونديال 2006 الذي نظم في ألمانيا ، مونديال 2010 الذي نظم في جنوب إفريقيا .

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الملف المغربي كأس العالم 2026 الملف الأمريكي

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