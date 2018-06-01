عكس السعودية والأردن.. الجزائر تونس و ليبيا صوتوا لصالح الملف المغربي ﻿

أظهرت النتائج النهائية الخاصة بالتصويت على ملفي تنظيم مونديال 2026، أن العديد من الدول العربية، صوتت لصالح الملف المغربي، ويتعلق الأمر بدول من المغرب العربي ''تونس وليبيا والجزائر، وموريتانيا''،

"شوف تيفي"

أظهرت النتائج النهائية الخاصة بالتصويت على ملفي تنظيم مونديال 2026، أن العديد من الدول العربية، صوتت لصالح الملف المغربي، ويتعلق الأمر بدول من المغرب العربي "تونس وليبيا والجزائر، وموريتانيا"، بالإضافة إلى مصر وسوريا وقطر والسودان ومورتيانيا.

وعكس هذه الدول التي كانت وفية للعلاقات الأخوية والتاريخية مع المغرب، فإن دولا عربية أخرى، اختارت التصويت للملف الأمريكي ومن بينها "السعودية والعراق والأردن ولبنان والكويت والبحرين ;والإمارات ".

وبالإضافة إلى الدول العربية التي صوتت لصالح الملف المغربي، فإن دولا من القارة الإفريقية، كانت وفية للوعد المقدم للمغرب، وصوتت للمغرب ومن بينها "السنيغال والكوت ديفوار، ونيجيريا".



