عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس بحضور المتهمين ﻿

أعطى القاضي الحسن الطفلي، قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو، أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، وذلك بحضور المتهمين الأربعة، ويتعلق الأمر بالقاتل الرئيسي ''هشام مشتري''

"شوف تيفي"

أعطى القاضي الحسن الطفلي، قبل قليل من يومه الأربعاء 13 يونيو، أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، وذلك بحضور المتهمين الأربعة، ويتعلق الأمر بالقاتل الرئيسي "هشام مشتري" و "وفاء" أرملة الضحية" و"حمزة.م"، و "الشوافة".

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن بداية أشغال الجلسة، كانت بمواصلة الاستماع لـ "هشام مشتري" المتهم الرئيسي في الجريمة، حيث كشف عن العديد من المعطيات الخاصة بعلاقته مع "وفاء" أرملة الضحية "مرداس".

وأكد المصدر ذاته أن أشغال الجلسة، من المحتمل أن تعرف كذلك الاستماع لـ "حمزة.م" والذي أكد سابقا أن خاله "هشام مشتري" المحكوم بالإعدام، تورط في جريمة قتل البرلماني مرداس.



