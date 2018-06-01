هذا هو المدرب الجديد الذي سيعوض جولن لوبيتيغي الذي أقيل يومين فقط قبل أول مباراة لاسبانيا ﻿

بعدما قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم وقبل يوم من افتتاح مونديال روسيا 2018، إقالة جولن لوبيتيغي من تدريب المنتخب الوطني، يومه الأربعاء، يسعى لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين

شوف سبور

بعدما قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم وقبل يوم من افتتاح مونديال روسيا 2018، إقالة جولن لوبيتيغي من تدريب المنتخب الوطني، يومه الأربعاء، يسعى لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين مدرب جديد للمنتخب.

ووفق تقارير دولية، فإنه من المقرر أن يتم تعيين النجمين السابقين للكرة الإسبانية روبرت سيلاديس و فيرناندو هييرو على رأس المنتخب الإسباني في كأس العالم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الاتحاد الإسباني سيختار اللاعبين المذكورين مكان جولن لوبيتيغي المقال وذلك بحُكم خبرتهما في التدريب.

تجدر الإِشارة، إلى أن منتخب إسبانيا سيلاقي منتخب البرتغال بعد غد الجمعة على الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش.