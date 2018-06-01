عــاجل: هكذا تبخر الحلم..المغرب يحصل على 65 صوتا مقابل 134 للملف الأمريكي في مونديال 2026 ﻿

شوف سبور
حصل الملف المغربي على 65 صوتا بينما حصل الملف الثلاثي الذي يضم كلا من "الولايات المتحدة وكندا والمكسيك" على 134 صوتا، و حظي بشرف تنظيم كأس العالم 2026 وكان 7 أعضاء من برلمان "الفيفا" قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .
وتعتبر هذه هي المرة الـ5 التي يقدم المغرب فيها ترشحه لاستضافة كأس العالم، بعد كأس العالم 1994 الذي نظم في أمريكا ، و مونديال 1998 الذي نظم في فرنسا ، مونديال 2006 الذي نظم في ألمانيا ، مونديال 2010 الذي نظم في جنوب إفريقيا .
و معلوم أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، "فيفا" أعلن صباح اليوم الأربعاء فوز الملف الأمريكي بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية "كونجرس الفيفا" الـ 68 المقام حالياً بالعاصمة الروسية "موسكو".