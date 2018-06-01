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عــاجل: هكذا تبخر الحلم..المغرب يحصل على 65 صوتا مقابل 134 للملف الأمريكي في مونديال 2026

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 11:11 عــاجل: هكذا تبخر الحلم..المغرب يحصل على 65 صوتا مقابل 134 للملف الأمريكي في مونديال 2026 | سبور
عــاجل: هكذا تبخر الحلم..المغرب يحصل على 65 صوتا مقابل 134 للملف الأمريكي في مونديال 2026
حصل الملف المغربي على 65 صوتا بينما حصل الملف الثلاثي الذي يضم كلا من ''الولايات المتحدة وكندا والمكسيك'' على 134 صوتا، و حظي بشرف تنظيم كأس العالم 2026 وكان 7 أعضاء من برلمان ''الفيفا'' قد امتنعوا عن التصويت

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حصل الملف المغربي على 65 صوتا بينما حصل الملف الثلاثي الذي يضم كلا من "الولايات المتحدة وكندا والمكسيك" على 134 صوتا، و حظي بشرف تنظيم كأس العالم 2026 وكان 7 أعضاء من برلمان "الفيفا" قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .

وتعتبر هذه هي المرة الـ5 التي يقدم المغرب فيها ترشحه لاستضافة كأس العالم، بعد كأس العالم 1994 الذي نظم في أمريكا ، و مونديال 1998 الذي نظم في فرنسا ، مونديال 2006 الذي نظم في ألمانيا ، مونديال 2010 الذي نظم في جنوب إفريقيا .

و معلوم أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، "فيفا" أعلن صباح اليوم الأربعاء فوز الملف الأمريكي بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية "كونجرس الفيفا" الـ 68 المقام حالياً بالعاصمة الروسية "موسكو".

 

 

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الملف المغربي كأس العالم 2026 الملف الأمريكي

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