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عاجل..العثور على جثة بالبيضاء والشرطة العلمية تقوم بجمع الأدلة

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 11:02 عاجل..العثور على جثة بالبيضاء والشرطة العلمية تقوم بجمع الأدلة | حوادث و حقوق
عاجل..العثور على جثة بالبيضاء والشرطة العلمية تقوم بجمع الأدلة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تتواجد في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 13 يونيو بقنطرة حي التشارك المؤدية لمنطقة تيط مليل بمدينة الدار البيضاء، عقب العثور على جثة شخص فارق الحياة في

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تتواجد في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 13 يونيو بقنطرة حي التشارك المؤدية لمنطقة تيط مليل بمدينة الدار البيضاء، عقب العثور على جثة شخص فارق الحياة في ظروف غامضة.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، توصلت بإخبارية في الموضوع، لتحل بعين المكان، ليتين لها أن الأمر يتعلق بجثة شخص، لفظ أنفاسه الأخيرة بالقرب من القنطرة صباح يومه الأربعاء.

وأشار ذات المصدر إلى أن الشرطة العلمية، تقوم بجمع الأدلة المحيطة بالجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي للكشف عن ظروف وملابسات الوفاة.



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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية حي التشارك تيط مليل

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