 الملف الأمريكي يفوز بنتظيم مونديال 2026 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تصريح رئيس الإتحاد الجزائري بعد خسارة المغرب من استضافة كأس العالم 2026 .. تصدمنا و خيبة أمل كبيرة لنا | بووز

تصريح رئيس الإتحاد الجزائري بعد خسارة المغرب من استضافة كأس العالم 2026 .. تصدمنا و خيبة أمل كبيرة

عــاجل:بلاغ هام للمغاربة من وزارة الأوقاف بخصوص مراقبة هلال عيد الفطــر | مجتمع

عــاجل:بلاغ هام للمغاربة من وزارة الأوقاف بخصوص مراقبة هلال عيد الفطــر

فيديو : خيبة أمل كبيرة للوفد المغربي بعد فوز الملف الأمريكي بإستضافة كأس العالم 2026 | بووز

فيديو : خيبة أمل كبيرة للوفد المغربي بعد فوز الملف الأمريكي بإستضافة كأس العالم 2026

فيديو : كواليس وحقائق مهمة يكشفها مراسل بين سبورت بعد صدمة المغاربة بتنظيم أمريكا كأس 2026 | بووز

فيديو : كواليس وحقائق مهمة يكشفها مراسل بين سبورت بعد صدمة المغاربة بتنظيم أمريكا كأس 2026

عاجل..العثور على جثة بالبيضاء والشرطة العلمية تقوم بجمع الأدلة | حوادث و حقوق

عاجل..العثور على جثة بالبيضاء والشرطة العلمية تقوم بجمع الأدلة

شاهد صدمة الوفد المغربي لحظة الإعلان فوز أمريكا وكندا بتنظيم كأس العالم 2026 | بووز

شاهد صدمة الوفد المغربي لحظة الإعلان فوز أمريكا وكندا بتنظيم كأس العالم 2026

بث مباشر: مؤتمر الفيفا الذي سيشهد التصويت على البلد المنظم لكأس العالم 2026 | بووز

بث مباشر: مؤتمر الفيفا الذي سيشهد التصويت على البلد المنظم لكأس العالم 2026

شاب تورط في احتجاز وهتك عرض تلميذة بمدينة الجديدة | حوادث و حقوق

شاب تورط في احتجاز وهتك عرض تلميذة بمدينة الجديدة

طقس حار يصل لـ 39 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

طقس حار يصل لـ 39 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

خرافة شعب

الملف الأمريكي يفوز بنتظيم مونديال 2026

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 10:54 الملف الأمريكي يفوز بنتظيم مونديال 2026 | سبور
الملف الأمريكي يفوز بنتظيم مونديال 2026
أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ''فيفا'' اليوم الأربعاء فوز الملف الأمريكي بحق تنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية ''كونجرس الفيفا'' الـ 68 المقام حالياً

شوف سبور

 

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، "فيفا" اليوم الأربعاء فوز الملف الأمريكي بحق تنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية "كونجرس الفيفا" الـ 68 المقام حالياً بالعاصمة الروسية "موسكو".

وكان 7 أعضاء من برلمان "الفيفا" قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .


وتعتبر هذه هي المرة الـ5 التي يقدم المغرب فيها ترشحه لاستضافة كأس العالم، بعد كأس العالم 1994 الذي نظم في أمريكا ، و مونديال 1998 الذي نظم في فرنسا ، مونديال 2006 الذي نظم في ألمانيا ، مونديال 2010 الذي نظم في جنوب إفريقيا .



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الملف المغربي كأس العالم 2026

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل: هكذا تبخر الحلم..المغرب يحصل على 65 صوتا مقابل 134 للملف الأمريكي في مونديال 2026 | سبور

عــاجل: هكذا تبخر الحلم..المغرب يحصل على 65 صوتا مقابل 134 للملف الأمريكي في مونديال 2026

هذا عدد الأصوات التي حصل عليها الملف المغربي حتى الآن لاستضافة مونديال 2026 | سبور

هذا عدد الأصوات التي حصل عليها الملف المغربي حتى الآن لاستضافة مونديال 2026

بسبب دعمها للملف الأمريكي: مغاربة يطقلون حملة ضد السعودية | سبور

بسبب دعمها للملف الأمريكي: مغاربة يطقلون حملة ضد السعودية

غير متوقع.. رسميا : إقالة المدرب الاسباني جولين لوبيتيغي من تدريب المنتخب الاسباني قبل مونديال روسيا | سبور

غير متوقع.. رسميا : إقالة المدرب الاسباني جولين لوبيتيغي من تدريب المنتخب الاسباني قبل مونديال روسيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو لحظة الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2018 | قنوات أخرى
منذ 31 دقيقة

شاهد بالفيديو لحظة الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2018

فيديو : لاعبو المنتخب الوطني من روسيا يتمنون فوز المغرب بشرف تنظيم مونديال 2026 | قنوات أخرى

فيديو : لاعبو المنتخب الوطني من روسيا يتمنون فوز المغرب بشرف تنظيم مونديال 2026

ساعة الحسم اقتربت ... بث مباشر | اعلان عن البلد المنظم لكأس العالم 2026 | قنوات أخرى

ساعة الحسم اقتربت ... بث مباشر | اعلان عن البلد المنظم لكأس العالم 2026

فيدرالية مموني الحفلات تحتفي بليلة القدر بالبيضاء في طقوس خاصة | خارج البلاطو

فيدرالية مموني الحفلات تحتفي بليلة القدر بالبيضاء في طقوس خاصة

﻿

آخر المستجدات

تصريح رئيس الإتحاد الجزائري بعد خسارة المغرب من استضافة كأس العالم 2026 .. تصدمنا و خيبة أمل كبيرة لنا | بووز
منذ 5 دقائق

تصريح رئيس الإتحاد الجزائري بعد خسارة المغرب من استضافة كأس العالم 2026 .. تصدمنا و خيبة أمل كبيرة

عــاجل:بلاغ هام للمغاربة من وزارة الأوقاف بخصوص مراقبة هلال عيد الفطــر | مجتمع

عــاجل:بلاغ هام للمغاربة من وزارة الأوقاف بخصوص مراقبة هلال عيد الفطــر

فيديو : خيبة أمل كبيرة للوفد المغربي بعد فوز الملف الأمريكي بإستضافة كأس العالم 2026 | بووز

فيديو : خيبة أمل كبيرة للوفد المغربي بعد فوز الملف الأمريكي بإستضافة كأس العالم 2026

فيديو : كواليس وحقائق مهمة يكشفها مراسل بين سبورت بعد صدمة المغاربة بتنظيم أمريكا كأس 2026 | بووز

فيديو : كواليس وحقائق مهمة يكشفها مراسل بين سبورت بعد صدمة المغاربة بتنظيم أمريكا كأس 2026

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.