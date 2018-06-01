الملف الأمريكي يفوز بنتظيم مونديال 2026 ﻿

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ''فيفا'' اليوم الأربعاء فوز الملف الأمريكي بحق تنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية ''كونجرس الفيفا'' الـ 68 المقام حالياً

شوف سبور

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، "فيفا" اليوم الأربعاء فوز الملف الأمريكي بحق تنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2026 ، خلال الجمعية العمومية "كونجرس الفيفا" الـ 68 المقام حالياً بالعاصمة الروسية "موسكو".

وكان 7 أعضاء من برلمان "الفيفا" قد امتنعوا عن التصويت للملف الذي سيحظى بتنظيم المونديال .



وتعتبر هذه هي المرة الـ5 التي يقدم المغرب فيها ترشحه لاستضافة كأس العالم، بعد كأس العالم 1994 الذي نظم في أمريكا ، و مونديال 1998 الذي نظم في فرنسا ، مونديال 2006 الذي نظم في ألمانيا ، مونديال 2010 الذي نظم في جنوب إفريقيا .





