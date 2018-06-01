بسبب دعمها للملف الأمريكي: مغاربة يطقلون حملة ضد السعودية ﻿

عبر المغاربة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى من يومه الأربعاء 13 يونيو، عن غضبهم الشديد من الموقف السعودي الداعم للملف الأمريكي الثلاثي الخاص بتنظيم مونديال 2026، وأعلنوا عن

"شوف تيفي"

عبر المغاربة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى من يومه الأربعاء 13 يونيو، عن غضبهم الشديد من الموقف السعودي الداعم للملف الأمريكي الثلاثي الخاص بتنظيم مونديال 2026، وأعلنوا عن إطلاقهم لحملة، تحت شعار "كلنا روسيا"، تهدف إلى تشجيع المنتخب الروسي خلال مواجهته للمنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية للمونديال يوم غد الخميس.

وأوضح المغاربة النشطاء على أن السعودية والأردن، طعنتا المغرب من الخلف، وبدل تقديم الدعم للملف المغربي، اختاراتا الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أن هذه الدول العربية "خانت" العروبة وأكدت بالفعل نوع العلاقة التي تجمعها ببلاد "العم السام" والتي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في معاناة العديد من الشعوب ومن بينها الشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات المسربة، تشير إلى أن السعودية والأردن، أعلنتا تقديم أصواتهما للملف الأمريكي، في حين أكدت دول عربية أخرى كليبيا وقطر ومصر والجزائر، عن تقديم أصواتهم للملف المغربي.