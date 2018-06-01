 غير متوقع.. رسميا : إقالة المدرب الاسباني جولين لوبيتيغي من تدريب المنتخب الاسباني قبل مونديال روسيا ﻿
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غير متوقع.. رسميا : إقالة المدرب الاسباني جولين لوبيتيغي من تدريب المنتخب الاسباني قبل مونديال روسيا

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 10:16 غير متوقع.. رسميا : إقالة المدرب الاسباني جولين لوبيتيغي من تدريب المنتخب الاسباني قبل مونديال روسيا | سبور
غير متوقع.. رسميا : إقالة المدرب الاسباني جولين لوبيتيغي من تدريب المنتخب الاسباني قبل مونديال روسيا
كشفت قنوات '' بي إن سبور'' أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أقال مدرب المنتخب الحالي جولين لوبيتيجيه ، بعد تعاقده مع ريال مدريد قبل أيام من انطلاق كأس العالم في روسيا.

شوف سبور

 

كشفت قنوات " بي إن سبور" أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أقال مدرب المنتخب الحالي جولين لوبيتيجيه ، بعد تعاقده مع ريال مدريد قبل أيام من انطلاق كأس العالم في روسيا.

ويستعد المنتخب الاسباني للمشاركة في مونديال روسيا، لمواجهة إيران في أول مباراتها بمشوار كأس العالم والمقرر لها الأربعاء المقبل.

وكشف الموقع الرسمي لريال مدريد يوم أمس الثلاثاء أن لوبيتيغي سيشرف على تدريب الميرنغي بعد نهاية مشواره مع المنتخب الإسباني في مونديال روسيا.

ولم يكن المدرب الإسباني ضمن المرشحين الرئيسيين لتولي مهمة تدريب الملكي، الأمر الذي أثار مفاجأة، خاصة أن لوبيتيغي يشرف على تدريب المنتخب الإسباني.

وكان الفرنسي زيدان استقال من تدريب ريال مدريد بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال أوروبا الثالثة على التوالي، الأمر الذي دفع النادي الملكي إلى البحث عن بديل سريع للموسم المقبل.



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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء المنتخب الإسباني جولين لوبيتيجيه ريال مدريد

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