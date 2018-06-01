''نايكي'' ترفض منح لاعبي المنتخب الإيراني الأحذية الخاصة بهم لمواجهة المغرب ﻿

أكدت شركة الملابس الرياضية الأمريكية ''نايكي''، رفضها منح لاعبي المنتخب الإيراني الأحذية الخاصة بهم قبل يومين من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

شوف سبور

أكدت شركة الملابس الرياضية الأمريكية ''نايكي''، رفضها منح لاعبي المنتخب الإيراني الأحذية الخاصة بهم قبل يومين من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وقالت الشركة الرياضية في بلاغ نشرته قناة ''إي إس بي إن'' الأمريكية، '' العقوبات التي فرضتها أمريكا على طهران تعني أنهم كشركة محلية لا تستطيع توفير أحذية للاعبي منتخب إيران خلال هذا التوقيت''.

وأَضاف البلاغ ''وفقًا للحكومة الأمريكية فإن أي كيان محلي ينتهك هذه العقوبات ضد إيران سيعرض نفسه لغرامات كبيرة''.

ويذكر أن المنتخب الإيراني يقع في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والبرتغال والمغرب، في نهائيات كأس العالم 2018 روسيا، حيث سيواجه في مباراته الأولى المنتخب المغربي يوم الجمعة المقبل.