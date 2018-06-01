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شاب تورط في احتجاز وهتك عرض تلميذة بمدينة الجديدة

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 09:44 شاب تورط في احتجاز وهتك عرض تلميذة بمدينة الجديدة | حوادث و حقوق
شاب تورط في احتجاز وهتك عرض تلميذة بمدينة الجديدة
قضت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق شاب، تورط في احتجاز وتعنيف وهتك عرض تلميذة قاصرة تبلغ من العمر 14 سنة، قبل أشهر.

''شوف تيفي''

قضت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق شاب، تورط في احتجاز وتعنيف وهتك عرض تلميذة قاصرة تبلغ من العمر 14 سنة، قبل أشهر.

وحسب مصادر محلية فإن والد التلميذة، تقدم بشكاية خاصة باختفاء ابنته عقب وقوع خلاف بينها وبين والدتها وخلال البحث عنها، عثرت عليها المصالح الأمنية بساحة محمد الخامس برفقة شاب اعترف بإقامتها معه بإحدى الغرف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشاب، قام بتبادل القبل مع التلميذة، وحاول ممارسة الجنس معها داخل الغرفة التي يكتريها، إلا أنها عبرت عن رفضها وقامت بمنعه، ليقوم باحتجازها لعدة أيام.

 

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