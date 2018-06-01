إنفانتينو: النزاهة شعار التصويت على الملف الفائز بتنظيم مونديال 2026 ﻿

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فى اجتماع الجمعية العمومية ''كونجرس الفيفا'' الـ 68 المقام حالياً بالعاصمة الروسية ''موسكو''، يمكنني أن أقف أمامكم الآن وأنا أشعر بالراحة

شوف سبور

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فى اجتماع الجمعية العمومية ''كونجرس الفيفا'' الـ 68 المقام حالياً بالعاصمة الروسية ''موسكو''، يمكنني أن أقف أمامكم الآن وأنا أشعر بالراحة والطمأنينة''، في إشارة إلى الإيرادات الكبيرة التى حصدتها المنظمة الكروية الدولية منذ توليه رئاسة الاتحاد الدولي قبل عامين وبضعة أشهر.

وأضاف رئيس الفيفا أن التصويت على اختيار الملف الفائز بتنظيم بطولة كأس العالم 2026، سيكون متوفراً بأعلى درجات النزاهة، موضحاً أن عدد المنتخبات المشاركة فى تلك النسخة سيصل عددها لـ 48 منتخباً.

يذكر أن الملف المغربي ينافس الملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا اليوم الأربعاء على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.