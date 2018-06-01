قبل يومين من المونديال.. هذا جديد إصابة محمد صلاح وهذا ما فعله ﻿

شارك هداف ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري محمد صلاح اليوم الأربعاء في تمرين جماعي رفقة منتخب الفراعنة لأول مرة منذ تعرضه لإصابة قوية على مستوى الكتف، وذلك قبل يومين من المباراة الأولى لـ

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شارك هداف ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري محمد صلاح اليوم الأربعاء في تمرين جماعي رفقة منتخب الفراعنة لأول مرة منذ تعرضه لإصابة قوية على مستوى الكتف، وذلك قبل يومين من المباراة الأولى لـ ''الفراعنة'' في مونديال 2018.

وأفاد مراسل وكالة فرانس بريس أن محمد صلاح نزل إلى أرضية ملعب ''أحمد أرينا'' في عاصمة الجمهورية الشيشانية غروزني التي يتخذها المنتخب مقرا له خلال المونديال الروسي، وقام بتمارين الجري وركل الكرة مثله مثل باقي اللاعبين، وذلك بعدما خاض في اليومين الماضيين تمارين منفردة.

تجدر الإشارة، إلى أن منتخب مصر سيلاقي منتخب الأوروغواي يوم الجمعة على الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش.