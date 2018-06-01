 موعد الحسم بخصوص كأس العالم 2026: افتتاح المؤتمر ال68 للاتحاد الدولي لكرة القدم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تصريح رئيس الإتحاد الجزائري بعد خسارة المغرب من استضافة كأس العالم 2026 .. تصدمنا و خيبة أمل كبيرة لنا | بووز

تصريح رئيس الإتحاد الجزائري بعد خسارة المغرب من استضافة كأس العالم 2026 .. تصدمنا و خيبة أمل كبيرة

عــاجل:بلاغ هام للمغاربة من وزارة الأوقاف بخصوص مراقبة هلال عيد الفطــر | مجتمع

عــاجل:بلاغ هام للمغاربة من وزارة الأوقاف بخصوص مراقبة هلال عيد الفطــر

فيديو : خيبة أمل كبيرة للوفد المغربي بعد فوز الملف الأمريكي بإستضافة كأس العالم 2026 | بووز

فيديو : خيبة أمل كبيرة للوفد المغربي بعد فوز الملف الأمريكي بإستضافة كأس العالم 2026

فيديو : كواليس وحقائق مهمة يكشفها مراسل بين سبورت بعد صدمة المغاربة بتنظيم أمريكا كأس 2026 | بووز

فيديو : كواليس وحقائق مهمة يكشفها مراسل بين سبورت بعد صدمة المغاربة بتنظيم أمريكا كأس 2026

عاجل..العثور على جثة بالبيضاء والشرطة العلمية تقوم بجمع الأدلة | حوادث و حقوق

عاجل..العثور على جثة بالبيضاء والشرطة العلمية تقوم بجمع الأدلة

شاهد صدمة الوفد المغربي لحظة الإعلان فوز أمريكا وكندا بتنظيم كأس العالم 2026 | بووز

شاهد صدمة الوفد المغربي لحظة الإعلان فوز أمريكا وكندا بتنظيم كأس العالم 2026

بث مباشر: مؤتمر الفيفا الذي سيشهد التصويت على البلد المنظم لكأس العالم 2026 | بووز

بث مباشر: مؤتمر الفيفا الذي سيشهد التصويت على البلد المنظم لكأس العالم 2026

شاب تورط في احتجاز وهتك عرض تلميذة بمدينة الجديدة | حوادث و حقوق

شاب تورط في احتجاز وهتك عرض تلميذة بمدينة الجديدة

طقس حار يصل لـ 39 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

طقس حار يصل لـ 39 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

خرافة شعب

موعد الحسم بخصوص كأس العالم 2026: افتتاح المؤتمر ال68 للاتحاد الدولي لكرة القدم

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 09:05 موعد الحسم بخصوص كأس العالم 2026: افتتاح المؤتمر ال68 للاتحاد الدولي لكرة القدم | سبور
موعد الحسم بخصوص كأس العالم 2026: افتتاح المؤتمر ال68 للاتحاد الدولي لكرة القدم
افتتح صباح اليوم الأربعاء بموسكو المؤتمر ال68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والذي سيعرف في نهاية أشغاله اختيار البلد الذي سيحتضن نهائيات كأس العالم 2026.

''شوف تيفي''+''و م ع''

افتتح صباح اليوم الأربعاء بموسكو المؤتمر ال68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والذي سيعرف في نهاية أشغاله اختيار البلد الذي سيحتضن نهائيات كأس العالم 2026.

وخلافا لما كان عليه الأمر في السابق، ستعرف عملية التصويت لتحديد البلد الفائز بشرف استضافة كأس العالم 2026 مشاركة جميع الاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، وعددها 211 اتحادا، تستثنى منها الاتحادات المرشحة للاستضافة ، وهي المغرب والثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ومن بين 207 اتحادا كرويا يحق لها التصويت يكفي المغرب الحصول على 104 صوتا ليحظى بشرف تنظيم كأس العالم 2026 الذي سيعرف لأول مرة مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا علما بأن القارة السمراء وحدها تملك 53 صوتا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القارة مونديال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل: هكذا تبخر الحلم..المغرب يحصل على 65 صوتا مقابل 134 للملف الأمريكي في مونديال 2026 | سبور

عــاجل: هكذا تبخر الحلم..المغرب يحصل على 65 صوتا مقابل 134 للملف الأمريكي في مونديال 2026

الملف الأمريكي يفوز بنتظيم مونديال 2026 | سبور

الملف الأمريكي يفوز بنتظيم مونديال 2026

هذا عدد الأصوات التي حصل عليها الملف المغربي حتى الآن لاستضافة مونديال 2026 | سبور

هذا عدد الأصوات التي حصل عليها الملف المغربي حتى الآن لاستضافة مونديال 2026

بسبب دعمها للملف الأمريكي: مغاربة يطقلون حملة ضد السعودية | سبور

بسبب دعمها للملف الأمريكي: مغاربة يطقلون حملة ضد السعودية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو لحظة الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2018 | قنوات أخرى
منذ 31 دقيقة

شاهد بالفيديو لحظة الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2018

فيديو : لاعبو المنتخب الوطني من روسيا يتمنون فوز المغرب بشرف تنظيم مونديال 2026 | قنوات أخرى

فيديو : لاعبو المنتخب الوطني من روسيا يتمنون فوز المغرب بشرف تنظيم مونديال 2026

ساعة الحسم اقتربت ... بث مباشر | اعلان عن البلد المنظم لكأس العالم 2026 | قنوات أخرى

ساعة الحسم اقتربت ... بث مباشر | اعلان عن البلد المنظم لكأس العالم 2026

فيدرالية مموني الحفلات تحتفي بليلة القدر بالبيضاء في طقوس خاصة | خارج البلاطو

فيدرالية مموني الحفلات تحتفي بليلة القدر بالبيضاء في طقوس خاصة

﻿

آخر المستجدات

تصريح رئيس الإتحاد الجزائري بعد خسارة المغرب من استضافة كأس العالم 2026 .. تصدمنا و خيبة أمل كبيرة لنا | بووز
منذ 6 دقائق

تصريح رئيس الإتحاد الجزائري بعد خسارة المغرب من استضافة كأس العالم 2026 .. تصدمنا و خيبة أمل كبيرة

عــاجل:بلاغ هام للمغاربة من وزارة الأوقاف بخصوص مراقبة هلال عيد الفطــر | مجتمع

عــاجل:بلاغ هام للمغاربة من وزارة الأوقاف بخصوص مراقبة هلال عيد الفطــر

فيديو : خيبة أمل كبيرة للوفد المغربي بعد فوز الملف الأمريكي بإستضافة كأس العالم 2026 | بووز

فيديو : خيبة أمل كبيرة للوفد المغربي بعد فوز الملف الأمريكي بإستضافة كأس العالم 2026

فيديو : كواليس وحقائق مهمة يكشفها مراسل بين سبورت بعد صدمة المغاربة بتنظيم أمريكا كأس 2026 | بووز

فيديو : كواليس وحقائق مهمة يكشفها مراسل بين سبورت بعد صدمة المغاربة بتنظيم أمريكا كأس 2026

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.