موعد الحسم بخصوص كأس العالم 2026: افتتاح المؤتمر ال68 للاتحاد الدولي لكرة القدم ﻿

افتتح صباح اليوم الأربعاء بموسكو المؤتمر ال68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والذي سيعرف في نهاية أشغاله اختيار البلد الذي سيحتضن نهائيات كأس العالم 2026.

''شوف تيفي''+''و م ع''

افتتح صباح اليوم الأربعاء بموسكو المؤتمر ال68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والذي سيعرف في نهاية أشغاله اختيار البلد الذي سيحتضن نهائيات كأس العالم 2026.

وخلافا لما كان عليه الأمر في السابق، ستعرف عملية التصويت لتحديد البلد الفائز بشرف استضافة كأس العالم 2026 مشاركة جميع الاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، وعددها 211 اتحادا، تستثنى منها الاتحادات المرشحة للاستضافة ، وهي المغرب والثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ومن بين 207 اتحادا كرويا يحق لها التصويت يكفي المغرب الحصول على 104 صوتا ليحظى بشرف تنظيم كأس العالم 2026 الذي سيعرف لأول مرة مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا علما بأن القارة السمراء وحدها تملك 53 صوتا.