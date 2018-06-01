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بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 01:30 بعد صدمة السعودية ...الصين تصوت لصالح المغرب لاحتضان كأس العالم | سبور
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يتجه الاتحاد الصيني لكرة القدم، لدعم ومساندة ملف المغرب لاحتضان كأس العالم، وذلك بالتصويت على مشروع موروكو 2026 خلال المؤتمر 68 للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' المقرر اجراؤه في الساعات الأولى من

شوف سبور

يتجه الاتحاد الصيني لكرة القدم، لدعم ومساندة ملف المغرب لاحتضان كأس العالم، وذلك بالتصويت على مشروع موروكو 2026 خلال المؤتمر 68 للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' المقرر اجراؤه في الساعات الأولى من يومه الأربعاء.

وذكرت مصادر متطابقة أن الاتحاد التركي والإيطالي، سيكونان أيضا سندا قويا للملف المغربي على حساب الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.

من المقرر أن يلقى المغرب مساندة مطلقة من دول كوت ديفوار والغابون ونيجيريا وغينيا الاستوائية والسنغال وإسبانيا وفرنسا وتونس ومصر والسودان، وبعض الدول الآسيوية مثل الصين والهند، فيما تأمل المملكة في إقناع دول أخرى مثل روسيا وبعض دول أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين والبيرو والشيلي في الوقت الذي تخلت عنا السعودية والأردن ...

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شوف سبور المغرب كأس العالم موروكو 2026

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