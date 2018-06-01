حصري..المشجع باطمان غادي لروسيا و ها شكون الفنان لي تكفل ليه بالمصاريف ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن المشجع الوفي لفريق الرجاء البيضاوي والمعروف بإسم ''باطمان'' يستعد للسفر يوم غد الأربعاء لمدينة ''سان بيتيرسبورغ ''الروسية وذلك بغية تشجيع المنتخب الوطني في

شوف تيفي: علاء الصنوبري

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن المشجع الوفي لفريق الرجاء البيضاوي والمعروف بإسم ''باطمان'' يستعد للسفر يوم غد الأربعاء لمدينة ''سان بيتيرسبورغ ''الروسية وذلك بغية تشجيع المنتخب الوطني في مقابلات مونديال روسيا 2018 خصوصا لقائه الأول ضد إيران .

و قد سبق ووجه المشجع المغربي في الأسبوع الماضي نداء عبر قناة '' شوف تيفي'' عبر من خلاله عن مدى رغبته في السفر إلى روسيا و تشجيع المنتخب الوطني مستجديا المساعدة ، ليستجيب الفنان حاتم عمور و يتكفل بمصاريف السفر و تكاليف الإقامة.

تجدر الإشارة أنه قد حل أسود الأطلس فجر الأحد الماضي، بمدينة فارونيج الروسية بقيادة المدرب هيرفي رونار، للمشاركة في نهائيات كأس العالم خلال الفترة الممتدة ما بين 14 يونيو الجاري و15 يوليوز المقبل.