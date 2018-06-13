بالصورة..دول عربية تخلت عن المغرب وقررت التصويت لصالح الملف الأمريكي والمغاربة طالع ليهم الدم ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة الاثنين الثلاثاء، صورة خاصة بالدول التي اختارت التصويت على الملف الأمريكي الثلاثي لاحتضان مونديال 2026، بدل التصويت لصالح الملف المغربي ومن

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة الاثنين الثلاثاء، صورة خاصة بالدول التي اختارت التصويت على الملف الأمريكي الثلاثي لاحتضان مونديال 2026، بدل التصويت لصالح الملف المغربي ومن بينها دولتان عربيتان، ويتعلق الأمر بالسعودية والأردن.

وفور الكشف عن هوية هذه الدول، تفاعل آلاف المغاربة معها، حيث عبر الجميع عن غضبهم الشديد من الموقف المتخذ من الأردن التي تجمعنا بها علاقة جيدة، ومن السعودية التي قامت بالضغط على العديد من الدول الآسيوية حتى تصوت لصالح الملف الأمريكي.

ومن جهة أخرى، شكر المغاربة دول قطر ومصر والجزائر وليبيا ... لأنهم قرروا الوقوف إلى جانب المغرب واستحضروا علاقات الدم والتاريخ والدين التي تجمعهم، دون الالتفات إلى التهديدات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وللضغوط الممارسة من بعض الدول العربية.