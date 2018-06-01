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حصري.. سمير يعيش يعود للبطولة من بوابة النادي القنيطري

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 01:07 حصري.. سمير يعيش يعود للبطولة من بوابة النادي القنيطري | سبور
حصري.. سمير يعيش يعود للبطولة من بوابة النادي القنيطري
قرر النادي القنيطري لكرة القدم، اليوم ، توقيع عقد رسمي مع الإطار الوطني سمير يعيش للإشراف على النادي قبل انطلاق الموسم القادم.

شوف سبور

قرر النادي القنيطري لكرة القدم، اليوم ، توقيع عقد رسمي مع الإطار الوطني سمير يعيش للإشراف على النادي قبل انطلاق الموسم القادم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن بلعيد كروم رئيس فريق النادي القنيطري، قد حسم في تفاصيل العقد الذي سيجمع فريقه مع المدرب يعيش مؤكدة أنه سيمتد لموسمين.

وحسب ذات المصادر فإن أولويات النادي تتجلى في الصعود إلى القسم الاحترافي خلال منافسات البطولة الاحترافية للقسم الثاني وكذا ضمان البقاء رفقة الكبار.

هذا وسيتم توقيع العقد بصفة رسمية صباح يومه الأربعاء مع تقديم المدرب لمكونات الفريق بمن فيهم اللاعبين.

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شوف سبور المغرب يعيش سمير النادي القنيطري القسم الاحترافي

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