آخر الأخبار من موسكو: الملف الأمريكي يضمن أزيد من 120 صوت لاحتضان مونديال 2026 والمغرب يسارع الزمن لتدارك الموقف ﻿

آخر الأخبار القادمة من موسكو تقول أن الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك صمن لحد الآن حوالي 120 إلى 130 صوت من الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم.

شوف سبور

آخر الأخبار القادمة من موسكو تقول أن الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك صمن لحد الآن حوالي 120 إلى 130 صوت من الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشفت مصادر مطلع، أن المسؤولين المغاربة على ملف موروكو 2026 يعملون بجد لتغيير النتيجة قبل ساعة الحسم المقرر يومه الأربعاء رغم صعوبة المأمورية، في الوقت الذي عرفت كواليس ترشيح الملف الثلاثي مساندة قوية من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الدولي إحداث طريقة جديدة للتصويت على الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026،في أول بطولة ستقام بمشاركة 48 منتخبا.

وستعرف عملية التصويت مشاركة جميع الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددها 211 اتحادا، تستثنى منها الاتحادات المرشحة للاستضافة، وهي المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.