 وزارة الفلاحة تؤكد جودة الحليب بالمغرب وتنفي استخدام بعض المستحضرات ﻿
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وزارة الفلاحة تؤكد جودة الحليب بالمغرب وتنفي استخدام بعض المستحضرات | اقتصاد

وزارة الفلاحة تؤكد جودة الحليب بالمغرب وتنفي استخدام بعض المستحضرات

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وزارة الفلاحة تؤكد جودة الحليب بالمغرب وتنفي استخدام بعض المستحضرات

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 00:43 وزارة الفلاحة تؤكد جودة الحليب بالمغرب وتنفي استخدام بعض المستحضرات | اقتصاد
وزارة الفلاحة تؤكد جودة الحليب بالمغرب وتنفي استخدام بعض المستحضرات
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب في جميع أنواع الأطعمة ''لا يمثل أي خطر صحي''.

''شوف تيفي''

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب في جميع أنواع الأطعمة ''لا يمثل أي خطر صحي''.

وقدمت الوزارة، في بلاغ ، اليوم الثلاثاء، توضيحات بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بالأسئلة التي أثيرت مؤخرا حول استخدام مسحوق الحليب في تحضير الحليب الطازج بالمغرب، مؤكدة استيراد مسحوق الحليب ومستحضرات الحليب للمغرب من قبل الفاعلين في الصناعات الغذائية الفلاحية ويتم استخدامها في تصنيع المشتقات المختلفة (منتجات الحليب والشوكولاته والبسكويت والحلويات والجبن الدائب، إلخ...). وأشارت إلى أنه تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018 ، استيراد 14700 طن من مسحوق الحليب موضحة أن 28 بالمائة فقط من الكميات المستوردة تم تصنيعها من قبل مصنعي الحليب (4100 طن)، أي 5 بالمائة من الإنتاج الوطني خلال هذه الفترة.

وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن الحليب المجفف يستخدم في صناعة الحليب المبستر والحليب المعقم في العديد من البلدان، مبرزة أن المغرب اختار فرض حظر تام على استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات الحليب في الحليب المبستر الطازج، مضيفة أنه بالنسبة للحليب المعقم، يمكن استعماله فقط في حالة استثنائية بناء على احتياجات خاصة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا القرار المتخذ نابع من قناعة المغرب بضرورة حماية القطاع الفلاحي ومصالح صغار الفلاحين من خلال الحفاظ على نشاط دائم ومنتظم في تجميع الحليب الطازج.
وأبرزت الوزارة أن إعادة تصنيع الحليب من مستحضرات الحليب والزبدة، لا تمثل أي فائدة اقتصادية معينة، موضحة أنه بالنظر إلى سعر هذه المواد، فإن متوسط تكلفة الحليب هو 4 دراهم/ لتر، وهو ما يعادل أو أكثر من 15 بالمائة من متوسط سعر الحليب المؤدى للمنتجين.
وأضافت الوزارة أنه وبالنظر للظروف الخاصة التي تعرفها سلسلة الحليب ومن أجل تفادي عدم انتظام أو أي خرق للقوانين المعمول بها، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لحماية مصالح الفلاحين والمستهلكين.

وبخصوص عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمنتجات الحليب. ،أكد البلاغ تنفيذ تقارير المادة حول استخدام الحليب الطازج ومسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب خلال الأشهر الخمسة الماضية على أساس السجلات المقدمة من الشركات المصنعة.

وتبين هذه التقارير، يضيف البلاغ أن كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين تغطي احتياجات إنتاج الحليب المبستر والمعقم، كما أن الفائض من الحليب الطازج المتبقي يتم استخدامه للمصنعين في إنتاج مشتقات الحليب. ولا تمكن تقارير المادة من إثبات استخدام المسحوق في صنع الحليب المبستر والمعقم.

ومن جهة أخرى، أبرز البلاغ أن مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب شائع في قطاع منتجات الحليب ومسموح به لإنتاج مشتقات الحليب، مثل الحليب المخمر، والزبادي، والجبن، والحلويات.

وأكدت وزارة الفلاحة أن عمليات المراقبة والرصد تستمر بشكل منتظم، وأن ''أي اختلال أو خرق للقوانين الجاري بها العمل، سيتعرض للعقوبات اللازمة''، مذكرة في السياق ذاته بحظر استخدام الحليب المجفف في إنتاج الحليب المبستر والمعقم بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2-00-425 بتاريخ 7 دجنبر 2000 والمتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومنتجات الحليب. وخلص البلاغ إلى الإشارة إلى أنه يتم تهيئ مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز مراقبة وتتبع استخدام الحليب المجفف من أجل حماية السلسلة من أي اختلال يصيب توازنها.

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