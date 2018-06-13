بالصورة والفيديو.. رسميا نجم الفتح الرباطي نايف أكرد بقميص ديجون وهذا ما قاله باللغة الفرنسية ﻿

انتقل نجم الفتح الرباطي لكرة القدم نايف أكرد لفريق ديجون الفرنسي رسميا اليوم الثلاثاء، قادما إليه من النادي الرباطي وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

شوف سبور

انتقل نجم الفتح الرباطي لكرة القدم نايف أكرد لفريق ديجون الفرنسي رسميا اليوم الثلاثاء، قادما إليه من النادي الرباطي وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

هذا وظهر المدافع نايف أكرد بقميص النادي الفرنسي، إذ وجه رسالة لجماهير نادي ديجون قائلا « أهلا بجميع مناصري نادي ديجون، أتوق لرؤيتكم الموسم المقبل ».

تجدر الإشارة، إلى أن النادي الفرنسي تعاقد مع المدافع نايف أكرد لثلاثة مواسم رياضية ينتقل على إثرها الأخير إلى الدوري الفرنسي، وكان قد حدد نادي الفتح مبلغ مليون و400 ألف دولار، كسعر لبيع مدافعه نايف أكرد، بعد تلقيه للعديد من العروض في الفترة الأخيرة.