بالصورة.. قبل ساعات من الحسم: ألمانيا تصدم المغرب وتعلن رسميا دعمها للملف الأمريكي ﻿

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم مساء يومه الثلاثاء 12 يونيو، عن تصويته لصالح الملف الأمريكي الثلاثي الخاص بمونديال 2026 والذي ينافس الملف المغربي، وذلك قبل ساعات من مرحلة التصويت التي ستجرى

"شوف تيفي"

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم مساء يومه الثلاثاء 12 يونيو، عن تصويته لصالح الملف الأمريكي الثلاثي الخاص بمونديال 2026 والذي ينافس الملف المغربي، وذلك قبل ساعات من مرحلة التصويت التي ستجرى بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد اتحاد الكرة بألمانيا عبر تغريدة بحسابه على "تويتر" عن تقديمه الدعم للملف "الأمريكي الكندي المكسيكي"، مؤكدا تصويته غدا الأربعاء لصالح هذا الملف.

تجدر الاشارة إلى أن السعودية، أعلنت هي الأخرى تقديم صوتها لصالح الملف الأمريكي، وقد أكدت تقارير إعلامية عن تراجع العديد من الدول الأسيوية عن التصويت لصالح المغرب بسبب الضغوط من السعودية.





