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العثور على جثة داخل منزل يستنفر الدرك الملكي باشتوكة أيت بها في رمضان

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 23:33 العثور على جثة داخل منزل يستنفر الدرك الملكي باشتوكة أيت بها في رمضان | حوادث و حقوق
العثور على جثة داخل منزل يستنفر الدرك الملكي باشتوكة أيت بها في رمضان
استنفرت عناصر الدرك الملكي مختلف أجهزتها زوال اليوم الثلاثاء، بعد العثور على جثة شخص داخل أحد المنازل الكائنة بدوار ''اغرايسن'' بجماعة وادي الصفا إقليم اشتوكة أيت بها.

شوف تيفي:اشتوكة ايت بها

استنفرت عناصر الدرك الملكي مختلف أجهزتها زوال اليوم الثلاثاء، بعد العثور على جثة شخص داخل أحد المنازل الكائنة بدوار ''اغرايسن'' بجماعة وادي الصفا إقليم اشتوكة أيت بها.

ووفق مصادر ''شوف تيفي'' فقد أثار غياب الهالك أحد أقاربه الذي حاول الإتصال به لعدة مرات وظل هاتفه يرن دون مجيب، لتنتبه الشكوك، ويقرر التوجه صوب منزله ليعثر عليه جثة هامدة.

وقام بإخطار مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان واستنفروا مختلف أجهزتهم، وتم فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات وظروف وقوع الوفاة، إن كانت طبيعية أم يتعلق الأمر بجريمة مذبرة، فيما وجهت جثة الهالك نحو مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها جثة تستنفر مصالح الدرك الملكي العثور

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